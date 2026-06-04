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O Tom Morello έγραψε αντιφασιστικό τραγούδι με τον 15χρονο γιο του

O Tom Morello έγραψε το “Adjourn it” με τον 15χρονο γιο του και τον Serj Tankian, εμπνεόμενος από την τρομακτική άνοδο του φασισμού.

Κλέλια Φατούρου

Ο Tom Morello των Rage Against the Machine και Audioslave μόλις κυκλοφόρησε ένα αντιφασιστικό τραγούδι, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Serj Tankian των System of a Down και τον 15χρονο γιο του, Roman.

Σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρωπότητας, ο Morello ξέρει πολύ καλά ότι οτιδήποτε κάνουμε αποτελεί πολιτική πράξη, επιλέγοντας ως όχημα τη δουλειά του. «Κάθε καλλιτεχνική δράση είναι δράση αντίστασης, και το κομμάτι “Adjourn it”, μία συνεργασία με τον επί χρόνια φίλο μου, Serj Tankian, και τον Roman Morello, μάγο της κιθάρας και γιο μου, είναι μία κραυγή για δικαιοσύνη σε αυτούς τους άδικους καιρούς».

Ο Tom Morello εξηγεί ότι η έμπνευση προήλθε από τη δίωξη των μεταναστών σε όλη τη χώρα και την ηρωική αντίσταση στην τρομακτική άνοδο του φασισμού. «Ήρθε η ώρα να ροκάρουμε για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα».

Το τραγούδι έρχεται ως προπομπός του φεστιβάλ Power to the People, που ετοιμάζει ο Morello και θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο Maryland. Μία γιορτή για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τη μουσική και την κοινότητα με ένα πολύ ενδιαφέρον line up. Cypress Hill, Dave Matthews, Foo Fighters, Serj Tankian, Jack Black, Joan Baez, Brittany Howard, Dropkick Murphys, Killer Mike, The Linda Lindas και μία special εμφάνιση από τον Bruce Springsteen, μαζί με τον δημιουργό του φεστιβάλ, Tom Morello.

 

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O Tom Morello έγραψε αντιφασιστικό τραγούδι με τον γιο του

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