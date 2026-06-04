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Οι Weezer επιστρέφουν πιο άμεσοι από ποτέ με τη βοήθεια των Wednesday

Οι Καλιφορνέζοι Weezer επιστρέφουν με το κομμάτι "We Might As Well Be Strangers", συνεργάζονται με την Karly Hartzman και προετοιμάζουν το έδαφος για το νέο, "Χρυσό" Album" τους.

Weezer
Εύη Παπαγιάννη

   

Οι Καλιφορνέζοι Weezer επιστρέφουν με ένα νέο, αυτοτιτλοφορημένο άλμπουμ που έχει ήδη αρχίσει να αποκαλείται ανεπίσημα The Gold Album, συνεχίζοντας την παράδοση τους με τις θεματικές κυκλοφορίες που παίζουν με χρώματα και διαθέσεις. Το πρώτο δείγμα από τη νέα εποχή τους είναι το κομμάτι “We Might As Well Be Strangers”, στο οποίο συμμετέχουν οι Wednesday, δημιουργώντας μια απρόσμενα γοητευτική σύμπραξη που τραβά αμέσως την προσοχή.

Το ντουέτο ανάμεσα στον Rivers Cuomo και την Karly Hartzman, με μια αφήγηση που κινείται στο γνώριμο συναισθηματικό πεδίο των διαρηγμένων σχέσεων, της απομάκρυνσης, και εκείνης της γλυκόπικρης αίσθηση οικειότητας που μετατρέπεται σε αποξένωση -πάνω στην οποία βασίστηκε και ολόκληρο το περσινό άλμπουμ των Wednesday, Bleeds, και μια χημεία μεταξύ των ερμηνευρώ που φέρνει στο προσκήνιο μια πλευρά του συγκροτήματος πιο ζωντανή και λιγότερο φιλτραρισμένη.

Η παραγωγή του άλμπουμ έχει περάσει από τα χέρια των Klas Åhlund (γνωστού από τη δουλειά του με την Robyn) και Kenneth Blume (γνωστού από τους Geese), μετά από μια απρόσμενη συνάντηση δημιουργικών κόσμων που πυροδοτήθηκε μέσα από τη σκηνή των Show Me The Body. Η διαδικασία ηχογράφησης ξεκίνησε με το συγκρότημα ξανά στο ίδιο δωμάτιο, μια προσέγγιση που θυμίζει τις πιο «πρωτόλειες» και συνεργατικές τους στιγμές.

Στο πλαίσιο της ιστορίας των Weezer, αυτό το νέο άλμπουμ κουβαλά ιδιαίτερο βάρος. Από το 1992 στο Los Angeles, με τον Rivers Cuomo στο επίκεντρο, οι Weezer καθόρισαν τον ήχο του geek rock μέσα από κλασικά έργα όπως το Blue Album και το Pinkerton, χτίζοντας μια ταυτότητα που συνδυάζει pop ευαισθησία με εσωστρέφεια και ειλικρίνεια. Στη νέα τους περίοδο, φαίνεται να επιστρέφουν σε μια πιο άμεση, band-driven δυναμική, όπου ακόμη και η βασική σύνθεση των τραγουδιών προκύπτει από συλλογική διαδικασία ανάμεσα στον Cuomo και τον Pat Wilson.

Το “We Might As Well Be Strangers” ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της στροφής. Έχει ρυθμό που κολλάει εύκολα, κιθαριστική ενέργεια που θυμίζει παλαιότερες εποχές του συγκροτήματος και έναν συναισθηματικό πυρήνα που παραμένει καθαρά Weezer. Η παρουσία της Hartzman, δε, δίνει στο κομμάτι μια νέα διάσταση, σαν να ανοίγει το ηχητικό τους σύμπαν σε μια πιο σύγχρονη indie ευαισθησία.

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο από την Reprise/Warner και περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα “Shine Again”, “Don’t Make It Weird” και “The LA Sound”, δείχνοντας μια συνολική δουλειά που προϊδεάζει για ανανέωση της ήδη χαρακτηριστικής τους ταυτότητας.

 

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