Chrissie Hynde: «Οι θεατές με κινητά θυμίζουν μαϊμούδες που αυτοϊκανοποιούνται»

Η τραγουδίστρια και ιδρυτικό μέλος των Pretenders μπαίνει στη μακρά λίστα των καλλιτεχνών που κάπου κουράστηκαν με τα κινητά στις συναυλίες, που όχι μόνο βγάζουν απλές μερικές φωτό για σουβενίρ, αλλά βιντεοσκοπούν, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η Chrissie Hynde μετέφερε αυτούς τους προβληματισμούς της στα social media, αναλύοντας το σκεπτικό της, που εντελώς λάθος δεν το λες. «Γεια σε όλους! Έχω μία ερώτηση. Τι φάση με τους ανθρώπους και τα κινητά τους; Γιατί πρέπει να ξέρουν πόσα βήματα κάνουν τη μέρα; Αλλά η βασική μου απορία είναι γιατί πρέπει να βγάζουν φωτογραφίες σε συναυλίες ή μουσεία; Γιατί;;;».

Κι αν νομίζεις ότι είναι η μόνη που το πιστεύει, κάνεις λάθος. «Είναι ένα θέμα που προκύπτει κάθε φορά που συνομιλώ με κάποιον καλλιτέχνη. Ακόμα κι όταν απαγορεύονται τα κινητά σε ένα event, οι άνθρωποι δεν πρόκειται να το σεβαστούν. Νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, χωρίς να σέβονται την επιθυμία του καλλιτέχνη».

Συνέχισε αναφέροντας τον κανόνα που έχει ο Bob Dylan, που δεν μένει στην προφορική απαγόρευση, αλλά φροντίζει να μπαίνουν τα κινητά σε διάφανες σακούλες, κατά την είσοδο στη συναυλία. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό δεν πρόκειται να εμποδίσει κάποιον που θέλει να βγάλει μία φωτογραφία. «Είναι λες και έχουν μία παρόρμηση που αδυνατούν αν ελέγξουν. Μου θυμίζει μαϊμούδες που αυτοϊκανοποιούνται σε κοινή θέα ενώ υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους». Σε αυτή τη λογική μπαίνουν σιγά σιγά κι άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Jack White και η Phoebe Bridgers, που απαγορεύουν τη χρήση των κινητών στις συναυλίες τους.

Εξήγησε γιατί οι καλλιτέχνες αντιδρούν και δείχνουν συχνά τη δυσαρέσκειά τους εξαιτίας των κινητών. «Κανείς δεν δείχνει να το καταλαβαίνει. Αν όμως σου έχει συμβεί να έχεις από πάνω σου ένα κουνούπι να κάνει μπιζζ ενώ προσπαθείς να κοιμηθείς, θα πάρεις μία ιδέα του τι σημαίνει να σε βγάζουν φωτογραφίες και να σε βιντεογραφούν ενώ είσαι πάνω στη σκηνή». Έγραψε επίσης ότι οι pop τραγουδιστές ενθαρρύνουν τη χρήση του κινητού γιατί κάνει καλό στη δουλειά τους μέσα από τα social media.

Έκλεισε λέγοντάς μας ότι πλέον δεν πηγαίνει σε μουσεία και εκθέσεις για τον ίδιο ακριβώς λόγο. «Ήθελα απλώς να δω μία έκθεση Van Gogh και όταν είδα τον κόσμο να βλέπει τους πίνακες μέσα από την οθόνη, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Το συμπέρασμά μου είναι ότι αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο ο Ιησούς, η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων θα ήταν να βγάλουν τα κινητά τους. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει;». Μακάρι να μπορούσαμε.