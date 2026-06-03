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Οι All Them Witches επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "House Of Mirrors"

Πέντε χρόνια μετά το "Nothing As The Ideal", οι All Them Witches επιστρέφουν με το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, "House Of Mirrors", συνεχίζοντας τη δική τους σκοτεινή διαδρομή ανάμεσα στο ψυχεδελικό rock, τα blues και τα υπνωτικά ηχητικά ξεσπάσματα.

All Them Witches
Avopolis Team

Οι All Them Witches κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ House Of Mirrors στις 29 Μαΐου μέσω της BMG, σηματοδοτώντας την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά μετά το Nothing As The Ideal του 2020.

Το House Of Mirrors αποτελεί επίσης το πρώτο άλμπουμ της μπάντας με τον ντράμερ Christian Powers, ο οποίος αντικατέστησε το ιδρυτικό μέλος Robby Staebler, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την επιστροφή του πληκτρά Allan Van Cleave, ο οποίος επανεντάχθηκε στο συγκρότημα το 2021.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ιστορικό Blackbird Studio του Νάσβιλ με παραγωγό τον Eddie Spear, γνωστό από τη συνεργασία του με το συγκρότημα στο Sleeping Through The War. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα Ben McLeod, οι All Them Witches αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο από ποτέ στην προετοιμασία του υλικού πριν μπουν στο στούντιο, γεγονός που επέτρεψε την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Τους προηγούμενους μήνες η μπάντα είχε δώσει μια πρώτη γεύση από το άλμπουμ μέσα από τα singles "Starting Line", "Red Rocking Chair" και "The Welterweight", τα οποία αποκάλυπταν ένα γνώριμο αλλά εξελιγμένο ηχητικό τοπίο.

Στο House Of Mirrors, οι All Them Witches συνεχίζουν να κινούνται στα όρια ανάμεσα στο ψυχεδελικό rock, το blues, το hard rock και τις αργόσυρτες, υπνωτικές κλιμακώσεις που έχουν καθιερώσει ως βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Η νέα δουλειά διατηρεί τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τη μουσική ελευθερία που χαρακτήρισε τους προηγούμενους δίσκους τους, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της σύγχρονης αμερικανικής rock σκηνής.

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική εμφάνιση, οι All Them Witches επιστρέφουν με μια ανανεωμένη σύνθεση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία ενός συγκροτήματος που εξακολουθεί να ακολουθεί τον δικό του δρόμο, μακριά από τις συμβάσεις και τις εύκολες κατηγοριοποιήσεις.

 

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