Ο Hollow Hand ανακοινώνει νέο άλμπουμ και μοιράζεται το πρώτο single

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Hollow Hand, κατά κόσμον Max Kinghorn-Mills, ανακοίνωσε την επικείμενη κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Wish Road South στις 4 Σεπτεμβρίου και μας δίνει μια πρόγευση με το τραγούδι "Here Are The Tulips".

Το πρώτο δείγμα από τον δίσκο είναι ένα φωτεινό folk-pop τραγούδι που, σύμφωνα με τον ίδιο τον Kinghorn-Mills, λειτούργησε ως καταλύτης για ολόκληρο το άλμπουμ. Ο τίτλος του προέρχεται από μια στάση λεωφορείου στη διαδρομή του τραγουδοποιού προς το στούντιο, ενώ οι στίχοι ακολουθούν συμβολικά αυτή τη διαδρομή ως μια αναζήτηση προσανατολισμού και νοήματος. Αν δεν μας παραπλανεί, ο ήχος του νέου album θα έχει τα χαρακτηριστικά του Hollow Hand: ακουστικές υφές και μελωδικές κιθάρες σε μια ατμόσφαιρα indie folk.



Από την άλλη, έρχεται τρία χρόνια μετά το Your Own Adventure και βρίσκει τον Kinghorn-Mills να εγκαταλείπει τη μοναχική λογική του “bedroom producer” που χαρακτήριζε τις προηγούμενες ηχογραφήσεις του. Μετά από συνεργασίες που είχε με την Caitlin Rose και την Aoife Nessa Frances, αλλά και μία ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό του MJ Lenderman, ο βρετανός μουσικός επέστρεψε με πιο συλλογική διάθεση. Έτσι, οι νέες συνθέσεις ηχογραφήθηκαν στο νέο στούντιο του σχήματος στο Μπράιτον, με τους Oliver Newton στα τύμπανα και Leo Clarke στο μπάσο, που συμμετέχουν από την πρώτη στιγμή σε δουλειά του Hollow Hand.