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Ο Darren Hayman επανακυκλοφορεί το εμβληματικό “The Violence” με νέο ανέκδοτο υλικό

Ο πρώην ηγέτης των Hefner θεωρεί πως αυτός παραμένει ο πιο φιλόδοξος δίσκος της καριέρας του.

Darren Hayman
Avopolis Team

Ο Darren Hayman επιστρέφει σε έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της προσωπικής του δισκογραφίας. Το The Violence, το επικό concept album που κυκλοφόρησε αρχικά το 2012 ο Hayman με τη συνοδεία των The Long Parliament, επανέρχεται στις 12 Ιουνίου εμπλουτισμένο με νέο υλικό.

Το The Violence αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της λεγόμενης “Essex Trilogy” − μετά τα album Pram Town και Essex Arms, μιας σειράς δίσκων εμπνευσμένων από την ιστορία, τη γεωγραφία και τους ανθρώπους της γενέτειράς του Hayman. Στο συγκεκριμένο δίσκο, ο καλλιτέχνης εστιάζει στις Δίκες των Μαγισσών που συγκλόνισαν το Έσσεξ κατά τον Αγγλικό Εμφύλιο τον 17ο αιώνα, μετατρέποντας ένα σκοτεινό ιστορικό επεισόδιο σε ένα φιλόδοξο folk concept album 20 τραγουδιών. Το άλμπουμ εξερευνά θέματα όπως ο φόβος, η απομόνωση και ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες, σε περιόδους κρίσης, στρέφονται εναντίον των πιο αδύναμων και των «διαφορετικών» ανθρώπων. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το έργο πραγματεύεται το πώς «ο φόβος οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη βία».

Όχι άδικα, το The Violence θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες δημιουργίες του Βρετανού τραγουδοποιού, συνδυάζοντας folk αφήγηση, indie ευαισθησία και ιστορική θεματολογία, μέσα από πλούσιες ενορχηστρώσεις με ξύλινα πνευστά, έγχορδα και εκκλησιαστικά όργανα.

Η νέα expanded edition θα είναι διαθέσιμη σε φυσική και ψηφιακή μορφή, επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν δίσκο που συχνά συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης βρετανικής folk των τελευταίων δεκαετιών.

 

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