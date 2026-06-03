The Perfect Leak: Το χαμένο ντοκιμαντέρ των Guns N' Roses διέρρευσε έπειτα από 32 χρόνια

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «χαμένα» ντοκουμέντα στην ιστορία των Guns N' Roses φαίνεται πως βρήκε τελικά τον δρόμο του προς το κοινό. Το Perfect Crime, το ανέκδοτο ντοκιμαντέρ που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της θρυλικής περιοδείας Use Your Illusion από το 1991 έως το 1993, διέρρευσε στο διαδίκτυο ύστερα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες παραμονής στο αρχείο.

Πριν λίγες μέρες, έφθασε μέχρι στο You Tube αλλά λέγεται πως ξεκίνησε από το MyGNRForum, ένα από τα μεγαλύτερα fan forums του συγκροτήματος, όπου δημιουργήθηκε thread με τίτλο "Perfect Crime Documentary leaked", με links που κατέβαιναν γρήγορα και επανεμφανίζονταν σε διαφορετικούς servers.



Το φιλμ, το λες και “holy grail” για τους οπαδούς της μπάντας, εμφανίστηκε σε μορφή rough cut διάρκειας 38 λεπτών. Η αρχική εκδοχή του, που φέρεται να είχε ολοκληρωθεί το 1994, είχε συνολική διάρκεια περίπου 90 λεπτών.

Το Perfect Crime καταγράφει μία από τις πιο χαοτικές και μυθοποιημένες περιοδείες στην ιστορία του ροκ. Με τους Guns στο απόγειο της δόξας τους, τότε που το lifestyle, οι σχέσεις τους, οι παρτενέρ του Axl και η extravaganza είχε μετατρέψει λίγο πολύ τη μουσική τους σε OST του rockstar mayhem. Φυσικά, λοιπόν, υπάρχει ιντριγκαδόρικο backstage υλικό: πάρτι μετά τις συναυλίες με σερβιτόρους ντυμένους Ρωμαίους λεγεωνάριους, χορευτές με παραδοσιακές βαυαρικές φορεσιές, θαυμαστές σε διάφορες καταστάσεις μέθης και γύμνιας, ακόμη και ένα ολόκληρο γουρούνι που σερβίρεται σε πιατέλα.

Σε άλλα πλάνα: ο Axl να δέχεται θεραπεία από οστεοπαθητικό σε διάδρομο αεροδρομίου αλλά και ηχογραφεί στο στούντιο το κλασικό "Since I Don't Have You" των Skyliners, ο Slash και ο Izzy Stradlin τζαμάρουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, και ο Duff McKagan μεταφέρεται εκτός σκηνής με φορείο, έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι που εκτοξεύτηκε από το κοινό.



Φυσικά και υπάρχει μουσικό ενδιαφέρον γιατί περιλαμβάνoνται δύο ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιών, από συναυλία στο Rose Bowl της Πασαντίνα τον Οκτώβριο του 1992 και συνεντεύξεις. Σε μία από αυτές, τον Φεβρουάριο του 1992, ο Axl Rose μιλά για την πορεία του συγκροτήματος προς την κορυφή: «Αυτό ήταν πάντα αυτό που ήθελα να κάνω. Πάντα ήξερα ότι θα συμβεί. Ποτέ δεν έχασα την ελπίδα. Έχουμε δει τόσους ανθρώπους να έρχονται και να φεύγουν από το Hollywood επειδή τα παράτησαν. Και είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο». Ενώ σε άλλο σημείο σχολιάζει τη θέση του συγκροτήματος στην κορυφή της ροκ σκηνής: «Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας εδώ και τόσο καιρό, που είναι δύσκολο να καθίσουμε και να πούμε: Είμαστε το μεγαλύτερο rock συγκρότημα στον κόσμο! Δεν πάει έτσι. Παραμένουμε οι ίδιοι άνθρωποι και έχουμε ακόμη δίσκους να φτιάξουμε και συναυλίες να δώσουμε».

Η διαρροή του Perfect Crime έρχεται τη στιγμή που οι Guns N' Roses ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους για το 2026.