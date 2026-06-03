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Πώς ένα νέο κομμάτι των Boards of Canada κατέληξε στην ταινία "Backrooms" πριν την επίσημη κυκλοφορία

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ "Inferno", οι Boards of Canada έδωσαν μια απρόσμενη πρώτη γεύση από το υλικό του μέσα από την ταινία τρόμου "Backrooms", τη νέα κινηματογραφική επιτυχία της A24.

Boards Of Canada, Backrooms
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Δύο ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Inferno, του πρώτου άλμπουμ τους μετά από 13 χρόνια δισκογραφικής σιωπής, οι Boards of Canada έκρυψαν ένα μικρό δώρο για τους πιο παρατηρητικούς ακροατές.

Το ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος κομμάτι "The World Becomes Flesh" ακούγεται στους τίτλους τέλους του Backrooms, της νέας ταινίας τρόμου της A24, σε σκηνοθεσία του νεαρού δημιουργού Kane Parsons.

Η επιλογή της μουσικής των Boards of Canada μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο ίδιος ο Parsons έχει δηλώσει ότι ο ιδιαίτερος, νοσταλγικός και συχνά ανησυχητικός ήχος του σκωτσέζικου ντουέτου αποτέλεσε μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης για την ταινία.

Το Backrooms βασίζεται στο διαδικτυακό φαινόμενο των "backrooms", ενός ατελείωτου λαβυρίνθου από κιτρινωπά δωμάτια και απρόσωπους διαδρόμους που μοιάζουν να εκτείνονται στο άπειρο, δημιουργώντας μια αίσθηση υπαρξιακής αγωνίας και αποπροσανατολισμού. Η θεματική αυτή ταιριάζει ιδανικά με το κινηματογραφικό και ονειρικά απόκοσμο σύμπαν που οι Boards of Canada χτίζουν εδώ και δεκαετίες μέσα από τη μουσική τους.

Παράλληλα, η ταινία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς. Το πρώτο της σαββατοκύριακο απέφερε 118 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καταρρίπτοντας ρεκόρ για την A24 και χαρίζοντας στον Kane Parsons τον τίτλο του νεότερου σκηνοθέτη που κατακτά την κορυφή του αμερικανικού box office.

Για τους φίλους των Boards of Canada, ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στους τίτλους τέλους: ένα ακόμη κομμάτι από τον μυστηριώδη κόσμο του Inferno, ενός δίσκου που ήδη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες επιστροφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

 

 

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