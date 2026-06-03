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Οι Oral Habit παρουσιάζουν το νέο single "Thin Trippin" λίγο πριν από το ντεμπούτο άλμπουμ τους

Με δύο μόλις λεπτά καταιγιστικού psych-garage θορύβου, οι Oral Habit δίνουν στη δημοσιότητα το "Thin Trippin", το τελευταίο δείγμα από το πολυαναμενόμενο πρώτο τους άλμπουμ "A Broken Chord", που κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου από την Krautpop! Records.

Oral Habit
Avopolis Team

Οι ανερχόμενοι Oral Habit από το Μπράιτον συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με την κυκλοφορία του νέου single "Thin Trippin", λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου τους άλμπουμ, A Broken Chord.

Το τρίο, που έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή μέσων όπως το BBC 6Music, το Radio X και η Guardian, συνδυάζει στο νέο κομμάτι τη βρόμικη αισθητική του garage rock με ψυχεδελικά ξεσπάσματα και έντονες αναφορές στον baggy ήχο των αρχών της δεκαετίας του '90.

Ηχογραφημένο απευθείας σε ταινία κατά τη διάρκεια ενός ζωντανού session, το "Thin Trippin" αποτυπώνει την ωμή ενέργεια που έχει καθιερώσει τους Oral Habit ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής underground σκηνής. Μέσα σε μόλις δύο λεπτά, το κομμάτι εναλλάσσει ογκώδη fuzz riffs με υπνωτικά, σχεδόν κυκλικά περάσματα, πριν επιστρέψει ξανά στην εκρηκτική του αφετηρία.

Παρά τη σύντομη διάρκειά του, το τραγούδι καταφέρνει να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πολύ μεγαλύτερης ψυχεδελικής διαδρομής, διατηρώντας παράλληλα τη συμπυκνωμένη δυναμική που χαρακτηρίζει τη μπάντα.

Το single συνοδεύεται από επίσημο βίντεο κλιπ αποτελούμενο από πλάνα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ με τους παραγωγούς Harry Hayes και Rory Lethbridge, μέλη των School Disco και συνεργάτες της ίδιας δισκογραφικής.

Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Charlie περιέγραψε το τραγούδι με τον χαρακτηριστικά αινιγματικό τρόπο του: «Ένα ταξίδι τόσο δυνατό που το ίδιο το τραγούδι υπνώτισε τον εαυτό του. Ένα βρόμικο groove που κυλά ασταμάτητα μέχρι να διαλυθεί απότομα, σε τραβάει μέσα του και σε πετάει ξανά έξω».

Με το A Broken Chord να κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου και μια μεγάλη βρετανική περιοδεία να ακολουθεί μέσα στο καλοκαίρι, οι Oral Habit δείχνουν έτοιμοι να μετατρέψουν τη μέχρι τώρα φήμη τους σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της σύγχρονης psych-garage σκηνής.

 

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