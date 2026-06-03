Björk: Το preview του νέου single της "Nerve Bloom" μέσα από εντυπωσιακά visuals

Η μουσικός επιστρέφει με νέο album κάποια στιγμή το 2027, αλλά δεν θα μας άφηνε χωρίς ένα οπτικοακουστικό preview. Το νέο single “Nerve Bloom” παρουσιάστηκε στο opening της δικής της έκθεσης “Echolalia”, στη National Gallery του Ρέικιαβικ. Η έκθεση αποτελείται από τρία οπτικοακουστικά, βαθιά προσωπικά installations της Björk. Μία νέα εκδοχή του κομματιού “Ancestress” από το album "Fossora" (2022), που καταπιάνεται με το πένθος και την αναγέννηση, το “Sorrowful Soil”, επίσης από το “Fossora”, ένα κομμάτι που χωρίζεται σε 9 μέρη και περιλαμβάνει 30 ηχεία που αναμεταδίδουν φωνές από τη χορωδία Hamrahlíð.

Το τρίτο installation είναι μία πρώτη ματιά στο επερχόμενο album, για το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί τίτλος ή ημερομηνία κυκλοφορία. Ωστόσο, το αναμένουμε μέσα στο 2027. Το νέο κομμάτι έχει παρόμοια ατμόσφαιρα με αυτή του "Fossora" και παντρεύει, όπως πάντα, τα δυνατά, μαγικά φωνητικά της με τις αιθέριες μελωδίες.

Για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν στην Ισλανδία μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, όπου ολοκληρώνεται η έκθεση, η Björk ανέβασε ένα μικρό preview στο Instagram της, περιγράφοντας τη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας πίσω από το εγχείρημα. Η μουσικός συνεργάστηκε με τη ζωγράφο Natalia Kleszczewska και τη γραφίστρια Natalie Liu για 7 μήνες προκειμένου να «αγγίξουν» με ακρίβεια την ενέργεια που υπήρχε στην ηχογράφηση.

«Ο ρόλος μου ήταν αυτός της καλλιτεχνικής διευθύντριας, φέρνοντας όμως και αυτόν της τραγουδίστριας και συνθέτριας έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα συναισθήματα σε κάθε σημείο του τραγουδιού. Καθοδήγησα τις χρωματικές παλέτες, τις υφές και τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία κινείται η μουσική. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η Natalia ζωγράφιζε και η Natalie δημιουργούσε τα CGI στοιχεία, βρίσκοντας μία γέφυρα μεταξύ του ψηφιακού και του οργανικού κόσμου και συμπεριλαμβάνοντας τη δραματουργία και την καλλιτεχνική μου κατεύθυνση».