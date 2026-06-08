Πληροφορίες

Ο Tupac επιστρέφει ως χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι "Stranger Than Heaven"

Ο Snoop Dogg επιβεβαίωσε ότι ο Tupac Shakur θα εμφανιστεί στο επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι "Stranger Than Heaven", με τη Sega να τονίζει ότι η ενσωμάτωση του θρυλικού ράπερ γίνεται με την έγκριση της οικογένειάς του και χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Avopolis Team

Ο Tupac Shakur πρόκειται να επιστρέψει, αυτή τη φορά στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια του Summer Game Fest, ο Snoop Dogg επιβεβαίωσε ότι η μορφή του εμβληματικού ράπερ θα χρησιμοποιηθεί στο Stranger Than Heaven, το νέο παιχνίδι της RGG Studio, της ομάδας πίσω από τη δημοφιλή σειρά Like A Dragon.

Το Stranger Than Heaven περιγράφεται ως ένα action-adventure έπος που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες και διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, οι παίκτες θα ακολουθήσουν «άνδρες χωρίς πατρίδα που αγωνίζονται να βρουν ένα μέρος να ανήκουν, χρησιμοποιώντας ακραία βία για να επιβιώσουν και το μουσικό τους ταλέντο για να διακριθούν ως performers».

Ο Snoop Dogg, ο οποίος συμμετέχει ήδη στο παιχνίδι ως ο χαρακτήρας Orpheus, αποκάλυψε ότι ο Tupac θα εμφανιστεί ως Amaru, από το μεσαίο όνομα του αείμνηστου καλλιτέχνη. «Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την οικογένεια του Tupac. Ήταν απολύτως λογικό να βρίσκεται σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η μορφή και το πνεύμα του συνεχίζουν να ζουν», δήλωσε ο Snoop από τη σκηνή του φεστιβάλ.

Η Sega διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του Tupac πραγματοποιείται με την άδεια και τη συνεχή επίβλεψη της εταιρείας Amaru Entertainment, η οποία διαχειρίζεται την κληρονομιά του καλλιτέχνη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η RGG Studio αναπτύσσει τον χαρακτήρα με «απόλυτο σεβασμό» προς την παρακαταθήκη του, χωρίς τη χρήση AI, βασίζοντας τον σχεδιασμό αποκλειστικά σε αρχειακό οπτικό υλικό και φωτογραφίες.

Στο παιχνίδι συμμετέχουν επίσης οι μουσικοί Tori Kelly, Ado και Satoshi Fujihara, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Tupac αναμένεται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Το Stranger Than Heaven θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027 για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ο Elvis Costello άλλαξε τον πιο αμφιλεγόμενο στίχο του και οι fans είναι έξω φρενών

Ο Elvis Costello άλλαξε τον πιο αμφιλεγόμενο στίχο του και οι fans είναι έξω φρενών

Το "Oliver’s Army" ξαναμπαίνει στις συναυλίες του, αλλά με μία σημαντική αλλαγή.
Tupac

Ο Tupac επιστρέφει ως χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι "Stranger Than Heaven"

Ο Snoop Dogg επιβεβαίωσε ότι ο Tupac Shakur θα εμφανιστεί στο επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι "Stranger...
Osees

Oι Osees κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "OFF COURSE"

Οι Osees του John Dwyer επέστρεψαν με το νέο τους άλμπουμ "OFF COURSE", ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν...

Featured

Υπόγεια Ρεύματα

Υπόγεια Ρεύματα: «Η ποίηση δεν μπορεί να είναι περιτύλιγμα, είναι πολιτική και διαχρονική»

Λίγο πριν τη μεγάλη εμφάνιση της 13ης Ιουνίου στην Τεχνόπολη, τα Υπόγεια Ρεύματα μιλούν στο...
Pinkpop 1992

Pinkpop 1992: Όταν ο Eddie Vedder πέταξε στο κενό και οι Pearl Jam κατέκτησαν τον κόσμο

Στις 8 Ιουνίου 1992, μπροστά σε 55.000 θεατές στο Pinkpop Festival, οι Pearl Jam πέρασαν από την...
Jazzie B

Jazzie B: «Η μουσική είναι η αναζήτηση της φυλής μας»

Με αφορμή την εμφάνιση των θρυλικών Soul II Soul στο Sani Festival, ο θρυλικός ιδρυτής τους Jazzie B μιλά...

Best of Network