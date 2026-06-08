Ο Tupac επιστρέφει ως χαρακτήρας στο βιντεοπαιχνίδι "Stranger Than Heaven"

Ο Tupac Shakur πρόκειται να επιστρέψει, αυτή τη φορά στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια του Summer Game Fest, ο Snoop Dogg επιβεβαίωσε ότι η μορφή του εμβληματικού ράπερ θα χρησιμοποιηθεί στο Stranger Than Heaven, το νέο παιχνίδι της RGG Studio, της ομάδας πίσω από τη δημοφιλή σειρά Like A Dragon.

Το Stranger Than Heaven περιγράφεται ως ένα action-adventure έπος που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες και διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, οι παίκτες θα ακολουθήσουν «άνδρες χωρίς πατρίδα που αγωνίζονται να βρουν ένα μέρος να ανήκουν, χρησιμοποιώντας ακραία βία για να επιβιώσουν και το μουσικό τους ταλέντο για να διακριθούν ως performers».

Ο Snoop Dogg, ο οποίος συμμετέχει ήδη στο παιχνίδι ως ο χαρακτήρας Orpheus, αποκάλυψε ότι ο Tupac θα εμφανιστεί ως Amaru, από το μεσαίο όνομα του αείμνηστου καλλιτέχνη. «Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την οικογένεια του Tupac. Ήταν απολύτως λογικό να βρίσκεται σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η μορφή και το πνεύμα του συνεχίζουν να ζουν», δήλωσε ο Snoop από τη σκηνή του φεστιβάλ.

Η Sega διευκρίνισε ότι η συμμετοχή του Tupac πραγματοποιείται με την άδεια και τη συνεχή επίβλεψη της εταιρείας Amaru Entertainment, η οποία διαχειρίζεται την κληρονομιά του καλλιτέχνη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η RGG Studio αναπτύσσει τον χαρακτήρα με «απόλυτο σεβασμό» προς την παρακαταθήκη του, χωρίς τη χρήση AI, βασίζοντας τον σχεδιασμό αποκλειστικά σε αρχειακό οπτικό υλικό και φωτογραφίες.

Στο παιχνίδι συμμετέχουν επίσης οι μουσικοί Tori Kelly, Ado και Satoshi Fujihara, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Tupac αναμένεται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.

Το Stranger Than Heaven θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027 για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC.