No Clear Mind και Λάμδα στην ίδια σκηνή: Mια βραδιά εξερευνητικού art rock

Οι συναυλίες όπου δύο εξερευνητικά σχήματα όπως οι No Clear Mind και οι Λάμδα συναντιούνται επί σκηνής, αποτελούν βιωματικά γεγονότα όπου η ένταση του ήχου, η ατμόσφαιρα και η ζωντανή εμπειρία συγχέονται. Η συνύπαρξη των δύο συγκροτημάτων δεν είναι απλώς μια κοινή εμφάνιση αλλά μια ουσιαστική σύμπραξη μέσα στο ευρύτερο πρίσμα του progressive και πειραματικού art rock, μια βραδιά όπου οι ήχοι και οι εντάσεις διαπλέκονται και προ(σ)καλούν το κοινό να συμμετέχει ενεργά στη μουσική.

Οι No Clear Mind είναι ένα κουαρτέτο που δραστηριοποιείται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, με αναφορές στο post-rock, art rock και πειραματικό ήχο. Έχουν κυκλοφορήσει τρία πλήρη άλμπουμ, τα Dream is Destiny (2012), Mets (2013) και Makena (2016) και έχουν καθιερωθεί για την ικανότητά τους να συνδέουν μελωδία και ατμόσφαιρα σε συνεχή ροή, δημιουργώντας ήχους που ξεφεύγουν από στενά είδη.

Οι Λάμδα είναι ένα σχήμα από την Αθήνα με ρίζες στην ελληνική μουσική παράδοση αλλά και βαθιά πειραματική προσέγγιση, που συνδυάζει στοιχεία από rock, ηλεκτρονική και παραδοσιακές φόρμες. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ, τα λάμδα (2012), Η επόμενη μέρα (2015) και ΤΡΙΑ (2020) και ξεχωρίζουν για την ατμοσφαιρική τους γραφή και την εκφραστικότητα του ήχου τους.

Μια βραδιά όπου οι No Clear Mind και οι Λάμδα μοιράζονται την ίδια σκηνή δεν είναι απλώς ένα live, αλλά ένα προσκλητήριο σε ένα κοινό που αναζητά το διαφορετικό. Ένα γεγονός που αξίζει να βιώσεις από κοντά.



Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 17€



Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα Έναρξης: 21:30



Παραγωγή: Gazarte