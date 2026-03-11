Οι Modest Mouse επιστρέφουν με το νέο single "Look How Far…"

Οι Modest Mouse επιστρέφουν με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το πρώτο τους τραγούδι από το 2021. Το νέο single με τίτλο "Look How Far…" σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική τους κίνηση μετά από τέσσερα χρόνια.

Στο κομμάτι συμμετέχει στα ντραμς η Janet Weiss, γνωστή από τη θητεία της στους Sleater-Kinney και τη σημερινή παρουσία της στους Quasi.

Τα τελευταία χρόνια το συγκρότημα παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήριο, παρά την απουσία νέου άλμπουμ μετά το The Golden Casket του 2021. Μεταξύ άλλων, επανακυκλοφόρησαν το Good News for People Who Love Bad News με αφορμή τα 20 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία, ενώ περιόδευσαν μαζί με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως η Cat Power, οι Pixies, οι The Flaming Lips και οι Built to Spill.

Το 2025 προχώρησαν επίσης στη δημιουργία δύο νέων μουσικών φεστιβάλ, με το ένα από αυτά να πραγματοποιείται μάλιστα πάνω σε πλοίο.

Παράλληλα, οι Modest Mouse ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον δρόμο, ξεκινώντας περιοδεία στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο. Στο πλαίσιο αυτής της διαδρομής θα εμφανιστούν και σε μία από τις επετειακές συναυλίες για τα 20 χρόνια του The Black Parade των My Chemical Romance στο Μιλγουόκι.

Το συγκρότημα αναμένεται να ανακοινώσει αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα της περιοδείας του για το 2026.