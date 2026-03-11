Πληροφορίες

Η Violet Grohl ανακοινώνει το ντεμπούτο άλμπουμ "Be Sweet to Me"

Η Violet Grohl παρουσιάζει το ντεμπούτο άλμπουμ "Be Sweet to Me" και το νέο single "595", πριν από την κυκλοφορία του δίσκου στις 29 Μαΐου.

Avopolis Team

Η Violet Grohl ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ με τίτλο Be Sweet to Me, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου μέσω της Aurora Records και της Republic Records.

Παράλληλα, αποκάλυψε και το νέο single "595", που ακολουθεί το διπλό single "THUM" και "Applefish" που είχε κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Το άλμπουμ δημιουργήθηκε μέσα από μια έντονα κινηματογραφική οπτική, με την Grohl να αντλεί έμπνευση από την αγάπη της για τις ταινίες τρόμου αλλά και από το έργο του εμβληματικού σκηνοθέτη David Lynch. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που συνδυάζει την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου με μια ευρεία μουσική παλέτα.

Στο Be Sweet to Me συναντώνται επιρροές από alternative, new wave, trip hop, σκανδιναβικό black metal, vocal jazz και ακουστική folk της δεκαετίας του ’70, αναδεικνύοντας το πολυσυλλεκτικό μουσικό υπόβαθρο της τραγουδοποιού.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο του παραγωγού Justin Raisen στο Λος Άντζελες, γνωστού από τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως η Kim Gordon και η Charli XCX, με μουσικούς που συγκεντρώθηκαν «στο πνεύμα των κλασικών session παικτών της Wrecking Crew».

Σε δήλωσή της, η Grohl τόνισε ότι η μουσική αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό για την οικογένειά της, αναφερόμενη τόσο στον πατέρα της, Dave Grohl των Foo Fighters, όσο και στους παππούδες της, οι οποίοι συμμετείχαν σε τοπικά μουσικά σχήματα παίζοντας φλάουτο και τραγουδώντας.

Το νέο single "595", εμπνευσμένο από ένα vintage μπλουζάκι που διαφήμιζε τηλεφωνική γραμμή ερωτικού περιεχομένου, κινείται σε πιο παιχνιδιάρικο ύφος, με στίχους που δίνουν στο τραγούδι μια ειρωνική και προκλητική διάθεση.

 

 

 

