Einstürzende Neubauten in Elektrokohle: Μια μοναδική προβολή στο Τριανόν

To Elektrokohle (Von wegen) (2009) είναι μια ταινία για την πρώτη συναυλία των Einsturzende Neubauten στο Ανατολικό Βερολίνο το μακρινό 1989, λίγο αφότου το τείχος που χώριζε την πόλη στα δυο πέσει. Το Elektrokohle (Von wegen) είναι μια ταινία που ακολουθεί τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτή την συναυλία τότε και τους συναντά 20 χρόνια μετά. Το Elektrokohle (Von wegen) είναι μια ταινία για μια πόλη. Για αυτή τη μια πόλη. Μια ταινία για μια ολόκληρη εποχή. Ο σκηνοθέτης Uli M Schueppel, βρίσκεται μόνιμα πλέον στην Αθήνα και το Lung Fanzine δεν έχασε την ευκαιρία παραμονές των live της μπάντας στην χώρα μας να του ζητήσει να (ξανά) παρουσιάσει στο Αθηναικό κοινό αυτήν του την ταινία, για μια μπάντα που τότε έμοιαζε με εμπρηστικό μηχανισμό, σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος έμοιαζε να χωρίζεται στα δυο ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Ο Schueppel θα μιλήσει για την ταινία στο κοινό αλλά θα παρουσιάσει και έξτρα μπόνους υλικό με πλάνα που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ταινία.

Το μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου 1989, τα μέλη των Einstuerzende Neubauten ξεκίνησαν από το Δυτικό Βερολίνο για την πρώτη τους συναυλία στο Ανατολικό Βερολίνο, την (ακόμα) πρωτεύουσα της DDR. Μαζί τους ο σκηνοθέτης Uli M. Schuppel, φίλος του συγκροτήματος, που τους συνόδευσε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μέρας. Η διαδρομή από το Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου προς το Λίχτενμπεργκ, μέχρι την αίθουσα Wilhelm Pieck του βιομηχανικού συγκροτήματος VEB Elektrokohle, παραμένει μια μακρά και παράξενη διαδρομή. Το Τείχος του Βερολίνου στέκεται ακόμα όρθιο και οι συνοριακοί έλεγχοι εξακολουθούν να είναι κουραστικοί.

Οι Einstürzende Neubauten αποτελούν μία από τις πλέον εμβληματικές και επιδραστικές παρουσίες της ευρωπαϊκής πρωτοποριακής μουσικής σκηνής, ένα συγκρότημα που γεννήθηκε στο Δυτικό Βερολίνο των αρχών της δεκαετίας του 1980 και διαμόρφωσε ένα απολύτως αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό σύμπαν μέσα από τη συνάντηση του βιομηχανικού θορύβου, της πειραματικής σύνθεσης, της περφόρμανς και της αστικής εμπειρίας. Με επίκεντρο τη χαρισματική μορφή του Blixa Bargeld και αξιοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα, εργαλεία, μηχανικά εξαρτήματα και υλικά παρμένα από το ίδιο το σώμα της πόλης ως μουσικά όργανα, οι Neubauten ανέπτυξαν μια γλώσσα που συνδέθηκε οργανικά με το τοπίο του διαιρεμένου Βερολίνου, με τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις της εποχής και με μια διαρκή αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης. Η πορεία τους, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, άφησε βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα και ανέδειξε ένα έργο που εξακολουθεί να επηρεάζει καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία, διατηρώντας μέχρι σήμερα την ίδια δημιουργική ένταση που κατέστησε το όνομά τους σημείο αναφοράς για γενιές ακροατών και δημιουργών σε ολόκληρο τον κόσμο.

INFO:

Το Lung Fanzine παρουσιάζει: Elektrokohle (Von wegen) του Uli M Schueppel

+ EXTRA BONUS FOOTAGE

Athens Special Screening

Τρίτη 16 Ιουνίου στον Κινηματογράφο Τριανόν

Πρόλογος: Μάνος Μπούρας

Μιλούν για την ταινία: Uli M Schueppel, Γ. Ραουζαίος

Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ, Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101

Έναρξη: 21.00

Γενική είσοδος € 8

FB event: https://www.facebook.com/events/1481430163060810

Προπώληση: https://www.more.com/.../elektrokohle-von-wegen-tou-uli...