Η Màro μας παρουσιάζει το πρώτο της ελληνικό single

Η Μάρω Μαγγανιάρη, κατά κόσμον Màro, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνις που ξεχώρισε το 2022 μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece, φτάνοντας μέχρι τη φάση των ημιτελικών, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας τη 2η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Sarandev στη Βουλγαρία το 2023 και φτάνοντας στα ημιτελικά του European Tour Music Fest το 2025. “To allo prwi" αποτελεί το πρώτο της ελληνικό single. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό track με σύγχρονη pop soul αισθητική, γεμάτο εικόνες από καλοκαιρινές νύχτες στα νησιά, ανάμεσα σε παρέες, ποτά και αυθόρμητες στιγμές. Με ανεβαστική διάθεση αλλά και νοσταλγικό συναίσθημα, “To allo prwi” μιλάει για έναν έντονο καλοκαιρινό έρωτα, που θα θέλαμε να διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε.

https://open.spotify.com/track/1dpxHBIowyOcMNIBeRsawc?si=faace58011504858

Οι στίχοι είναι της Maro. Τη μουσική υπογράφουν οι Maro x Bad Heart, η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο ELEVENTH HOUSE STUDIOS, την 360° δισκογραφική πίσω από την οποία βρίσκεται η ομάδα της Miss Chalice, και η οποία συνδυάζει παραγωγή, κυκλοφορίες, περιεχόμενο και καλλιτεχνική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη μακροχρόνια εξέλιξη των δημιουργών με τους οποίους συνεργάζεται. Το mastering έχει αναλάβει ο Ηρακλής Βλαχάκης.

Η Màro κατέχει σημαντική εμπειρία στη ζωντανή μουσική σκηνή κάνοντας live εμφανίσεις με τη δική της μπάντα σε διάφορα events και εκδηλώσεις καθώς και guest εμφανίσεις. Η μουσική της κατάρτιση διαμορφώθηκε μέσα από το εντατικό πρόγραμμα του Ωδείου Φίλιππος Νάκας σε συνεργασία με το Berklee College of Music ενώ παράλληλα υπήρξε σολίστ της Gospel Choir του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, συμμετέχοντας σε σημαντικές συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και συνεργασιές με Αμερικανικές χορωδίες. Το 2020 συνεργάστηκε με τον Πάνο Μουζουράκη στο διαδικτυακό project «Bedroom Sessions», παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού «Ain’t Nobody». Με επιρροές από τη soul, την R&B, την pop, και τη σύγχρονη διεθνή σκηνή, η Màro παρουσιάζει πλέον το πρώτο της προσωπικό δισκογραφικό βήμα στα ελληνικά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μέχρι σήμερα πορεία της και συστήνοντας στο κοινό τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα με την ELEVENTH HOUSE.