Ο Vox Populi επιστρέφει με το ανατρεπτικό single "Αντικαταθλιπτι-ΠΟΠ"

Ο Vox Populi επιστρέφει με το νέο single "Αντικαταθλιπτι-ΠΟΠ", προπομπό του ομώνυμου άλμπουμ που ετοιμάζει μαζί με τον OfNder. Το τραγούδι έρχεται ως το επόμενο βήμα μετά το album P:UNC, συνεχίζοντας μια πορεία που κινείται σταθερά έξω από τις συμβάσεις του ελληνικού hip hop, συνδυάζοντας το rap με το spoken word, την πολιτική παρατήρηση με την προσωπική εξομολόγηση και τον σαρκασμό με τη συναισθηματική ειλικρίνεια. Είχε προηγηθεί το εκρηκτικό single "Hit & Run", καθώς και η συνεργασία του με τον SIGMATAF στο εσωστρεφές "Κηφισός Blues".

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το νέο κομμάτι τον βρίσκει σε μια δημιουργική φάση όπου μπορεί πλέον να «κράζει», να μοιράζεται τα «σωψυχά» του και να ακροβατεί ανάμεσα στο Μπουρνάζι και τις «κουλτουροκαταβολές» του, εκφράζοντας τον εαυτό του όχι μόνο μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις και συνδικαλιστικές παρεμβάσεις, αλλά και μέσα από τη μουσική.

Το "Αντικαταθλιπτι-ΠΟΠ" μοιάζει να συνοψίζει αυτή ακριβώς τη διττότητα. Από τη μία πλευρά, ο κόσμος γύρω του παραμένει ταραγμένος και πολιτικά φορτισμένος· από την άλλη, υπάρχει ακόμη χώρος για τον έρωτα, την τρυφερότητα και εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή «ένα τσακ πιο γλυκιά». Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην κοινωνική παρατήρηση και την προσωπική αφήγηση, διατηρώντας το ιδιαίτερο ύφος που έχει αρχίσει να διαμορφώνει ο Vox Populi τα τελευταία χρόνια.

«Στυλ ακυβέρνητο / Τόσο ανθελληνικό / Συνδικαλιαρικό, γλυκό / Σαν Ηδωνικό», γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος, περιγράφοντας με λίγους στίχους το αισθητικό και ιδεολογικό στίγμα της νέας κυκλοφορίας.

Το «Αντικαταθλιπτι-ΠΟΠ» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.