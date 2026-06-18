Οι CHÓRES και ο Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζουν τα "Τραγούδια από το Ιόνιο"

Οι CHÓRES συναντούν τον Πέτρο Κλαμπάνη σε ένα νέο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο αφιερωμένο στα τραγούδια του Ιονίου. Τραγούδια από τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, που κουβαλούν το χιούμορ, την τρυφερότητα, την ευγένεια και τη συναισθηματική λεπτότητα της επτανησιακής παράδοσης. Δημοτικές μελωδίες που συχνά έχουν συνδεθεί με ανδρικές φωνές αποκτούν εδώ μια διαφορετική ηχητική υπόσταση μέσα από τις γυναικείες φωνές του χορωδιακού συνόλου CHÓRES.



Η πολυφωνία, το σόλο κοντραμπάσο, τα ηλεκτρονικά και αυτοσχεδιαστικά στοιχεία και η αφαιρετική μουσική γραφή συνομιλούν με τη δυτικότροπη ευαισθησία της επτανησιακής μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι μια ελεύθερη και τολμηρή ανάγνωση των παραδοσιακών τραγουδιών του Ιονίου, όπου ο ρυθμός, η φαντασία και η ευαισθησία συνυπάρχουν σε έναν ενιαίο ηχητικό κόσμο.







Για τον συνθέτη και κοντραμπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη, η αφετηρία του έργου βρίσκεται σε προσωπικές μνήμες και μουσικές εικόνες από τη γενέτειρά του Ζάκυνθο. Η παράδοση αντιμετωπίζεται εδώ όχι ως στατικό υλικό αλλά ως ζωντανή γλώσσα που μπορεί να μετασχηματίζεται, να επιμένει και να αποκτά νέο νόημα στο παρόν.



Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Ληλένας Μαρίνου, το έργο αποκτά κινηματογραφική διάσταση. Η μουσική, η εικόνα και η κίνηση συνθέτουν έναν κόσμο φωτεινό, λεπτοδουλεμένο και ανθρώπινο, όπου τα τραγούδια του Ιονίου γίνονται αφορμή για ένα σύγχρονο αφήγημα γύρω από τη μνήμη, τη συλλογικότητα και τη δύναμη της φωνής. «Τα τραγούδια αυτά έχουν μια λεπτότητα και μια θεατρικότητα που πάντα με συγκινούσε. Ήθελα να τα προσεγγίσουμε με αγάπη αλλά και ελευθερία, όχι ως αναπαράσταση μιας παράδοσης αλλά ως μια νέα ζωντανή αφήγηση», σημειώνει ο Πέτρος Κλαμπάνης.



Οι CHÓRES συνεχίζουν να προσεγγίζουν μουσικές παραδόσεις μέσα από σύγχρονες φόρμες και συλλογικές καλλιτεχνικές πρακτικές, φέρνοντας σε διάλογο τη φωνή με το σώμα, τον ήχο με την εικόνα, και το παρελθόν με το παρόν.





Το έργο Τραγούδια από το Ιόνιο περιλαμβάνει επεξεργασίες των ακόλουθων μελωδιών:

Μέσης (Κέρκυρα)

Είχα καρδιά που άνθιζε (Λευκάδα)

Δυο ήλιοι, δυο φεγγάρια (Ζάκυνθος)

Αλφαβητάρι τση αγάπης (Ζάκυνθος)

Παραπότζι (Κεφαλονιά)

Καλλιώρα να ’χουν οι ελιές (Κέρκυρα)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ληλένα Μαρίνου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νίκος Σέμπος

Χορωδιακή επεξεργασία, μπάσο, μουσική παραγωγή: Πέτρος Κλαμπάνης

Μουσική διδασκαλία και διεύθυνση: Ειρήνη Πατσέα

Γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES:

Μαρίνα Αβραάμ, Έλενα Βασιλάκη, Ξένη Βασιλάκη, Άγγη Βρεττού, Φαίδρα Γαρδούνη, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, Κωνσταντίνα Γιαννούτσου, Δανάη Γκανάσου, Μαρίνα Δατσέρη, Γιώτα Δημητρακοπούλου, Χριστίνα Ζαμπέλη, Γεωργία Θεολογίδου, Νικολέττα Θωμαΐδου, Μαρία Καζάλα, Μαρία Καμπάνη, Ναταλία Καπώνη, Άρτεμις Καρκάνη, Ειρήνη Καμπανού, Ελένη Κιλινκαρίδου-Σίστη, Νάνσυ Κλαμπάτσα, Δομινίκη Κονδύλη, Κατερίνα Κουτσονικόλα, Άριελ Κράρουπ, Βερονίκη Κρικώνη, Κέλλυ Κυριακοπούλου, Αναστασία Κωνσταντινίδου, Δέσποινα Μπαρμπουγιάκη, Παναγιώτα Μπελιά, Ελευθερία Μποζώνη, Αναστασία Μωραΐτη, Δάφνη Παγουλάτου, Τάνια Παπαρίδη, Ειρήνη Πετράκη, Ηρώ Πίκουλα, Έλενα Πούλιου, Αυγή Ρουσσογιαννάκη, Νάντια Σαμαρά, Νικολέττα Σαριδάκη, Αντωνία Σιελουλή, Μαρίνα Σκούρα, Ελίνα Σταμοπούλου, Αγγελική Σοφιανοπούλου, Δανάη Στεργίου, Ασημίνα Ταγκαλάκη, Ελένη Τασοπούλου, Πελαγία Τραγάρη, Άννα Τριανταφύλλου, Νικολάια Τριανταφύλλου, Ελένη Τσάμη, Έφη Φωτίου, Κατερίνα Χατζηνικολάου, Ελένη Χρυσικού

Καλλιτεχνική διεύθυνση CHÓRES: Μαρίνα Σάττι

Γενική διεύθυνση CHÓRES: Χαράλαμπος Γωγιός

Οργάνωση παραγωγής CHÓRES: Ελένη Γιαννή, Ιωάννα Κουλοχέρη, Βερονίκη Κρικώνη







Λίγα λόγια για το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES αποτελεί ένα καλλιτεχνικό φυτώριο που δημιουργήθηκε από τη Μαρίνα Σάττι με σκοπό τόσο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, τον χορό και την υποκριτική όσο και τη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνιδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη. Οι CHÓRES πειραματίζονται πάνω στη σύνδεση διαφορετικών αισθητικών και πολιτιστικών στοιχείων υπερβαίνοντας γεωγραφικά και ηλικιακά σύνορα και αξιοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα. Αριθμούν περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15-60 ετών, οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Το πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, τραγούδια των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών Ελλήνων και ξένων συνθετών, αρκετές από τις οποίες γράφτηκαν ειδικά για τις CHÓRES. Συνεργάζονται με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως φιλοξενούμενο σύνολο και έχουν λάβει μέρος σε πολυάριθμες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακά φεστιβάλ καθώς και κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης είναι κοντραμπασίστας, συνθέτης, ενορχηστρωτής, παραγωγός και ιδρυτής της PKmusik. Γεννημένος στη Ζάκυνθο και διαμορφωμένος καλλιτεχνικά ανάμεσα στην Αθήνα, το Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, έχει αναπτύξει μια προσωπική μουσική γλώσσα όπου ο λυρισμός, ο ρυθμός, ο αυτοσχεδιασμός και η μεσογειακή μνήμη συνυπάρχουν με σύγχρονες φόρμες και αισθητική.

Στη δουλειά του, το μπάσο δεν λειτουργεί μόνο ως συνοδευτικό όργανο, αλλά ως αφηγηματική και συνθετική φωνή. Η προσωπική του δισκογραφία του περιλαμβάνει, τα Contextual, Minor Dispute, Chroma, Rooftop Stories, Irrationalities, Tora Collective και Latent Info, ενώ έχει συνεργαστεί διεθνώς με καλλιτέχνες όπως η Arooj Aftab και Oded Tzur, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα με τις προσωπικές του κυκλοφορίες, κινείται ενεργά στον χώρο της παραγωγής, της ενορχήστρωσης και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, χτίζοντας ένα έργο που συνδυάζει ευαισθησία, δομή και εσωτερική ένταση. Η μουσική του αναζητά αυτό που μένει κάτω από τον θόρυβο: μνήμη, ίχνος, σιωπή και ανθρώπινη παρουσία.