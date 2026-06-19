Η αισθητική του Ζεν συναντά τη μοντέρνα τέχνη στην έκθεση "...στο μονοπάτι του ΖΕΝ"

Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα τεσσάρων δημιουργών που δουλεύουν πάνω στην αισθητική του Ζεν όπως έχει συνδεθεί με τη μοντέρνα τέχνη.

Στο Ζεν, στο «μονοπάτι του Geidō» (δηλαδή του καλλιτέχνη), η εξάσκηση της τέχνης αντιμετωπίζεται ως «σκληρός δρόμος διαλογισμού», κατανόησης και τελικά αποδοχής του κόσμου έτσι όπως είναι. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης, βρίσκεται η αναγνώριση του ταπεινού και του ασήμαντου, αυτού που κανείς προσπερνά.

Η φύση είναι το απόλυτο πρότυπο. Η ακατέργαστη ομορφιά της ύλης, η αποδοχή της φθοράς και της ατέλειας, η απλότητα, το κενό, το εφήμερο και η φευγαλέα ομορφιά της ανάμνησης είναι τρόποι θέασης και τελικά κατανόησης της δομής του κόσμου. Είναι οι έννοιες που διαχειρίζεται αυτή η έκθεση.

Η έκθεση “…στο μονοπάτι του ΖΕΝ” πραγματοποιείται από την καλλιτεχνική ομάδα Shizen η οποία αποτελείται από τις Έφη Βεργίδη, Μαρία Γασπαρινάτου, Χρυσαυγή Κατέβα και Ελευθερία Κωνσταντοπούλου.

Τα έργα της έκθεσης είναι το αποτέλεσμα των διετών πειραματισμών πάνω στην ΣινοΙαπωνική αισθητική στο εργαστήριο Ζωγραφικής και Οπτικής Αντίληψης.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου «Ζεν και Μοντέρνα τέχνη», δασκάλα του εργαστηρίου και σύμβουλος της έκθεσης, Ρούλα Ακαλέστου (ζωγράφος).

ΙΝFO: Χώρος Τέχνης ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Προκοπίου Γκίνη 5, Καλύβια Θορικού

Εγκαίνια : Παρασκευή 26/6/2026, ώρα 20:30

Διάρκεια Έκθεσης : 26/6/2026 - 31/7/2026

Ώρες λειτουργίας : Τετάρτη - Σάββατο 7-10 μμ, Κυριακή κατόπιν ραντεβού