"O Breath" - Άκου το νέο single των Eli and the Portraits με την Caterina Plexida

Μετά την ολοκλήρωση και την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, The Jungle Within, οι Eli and the Portraits επέστρεψαν και μοιράζονται το νέο single του single "Ο Breath". H αρχική ιδέα για μια πολυφωνική προσευχή προς τα στοιχεία της Φύσης εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό indie pop κομμάτι με lead φωνητικά την Κατερίνα Πλεξίδα, βασικό μέλος του project από το 2019. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έφερε τον στίχο και μια πρώτη ιδέα για τη δομή, τα επί μέρους μουσικά μέρη ενορχηστρώθηκαν από όλη την ομάδα, ενώ ο Νικόλας Πλάτων ανέλαβε τη μίξη, το mastering και την παραγωγή στο home studio του.

Το "Ο Breath" είναι μια προσευχή, μια δέηση στα στοιχεία της φύσης να δεχτούν το κουρασμένο σώμα στην αγκαλιά τους. Στιχουργικά, το κομμάτι αντλεί έμπνευση από το παραδοσιακό τραγούδι αγνώστου δημιουργού “O Death” που αφηγείται μια διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να συνομιλήσει με τον Θάνατο και να διαπραγματευτεί τον χρόνο που του απομένει στη ζωή. Εδώ, η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει ένα σώμα που το έλκουν τα τέσσερα στοιχεία της Φύσης: η γη (λάσπη), το νερό, η φωτιά, ο αέρας (ανάσα). Το σώμα εμπιστεύεται και αφήνεται πρόθυμα σε αυτά, άλλωστε τα ίδια αυτά στοιχεία υπήρχαν από πάντα και εντός του. Είναι μια εξομολόγηση απώλειας και ταυτόχρονα έκφραση επιθυμίας επανασύνδεσης. Έτσι, παρόλο που ο στίχος μιλά για ένα σώμα που βυθίζεται, η γενική αίσθηση του κομματιού είναι ανύψωση, απογείωση, απελευθέρωση, επιστροφή, στο μουσικό ύφος των London Grammar, St. Vincent, Aurora κ.α. Το "Ο Breath" κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμο στο Youtube το ομώνυμο music video του κομματιού, σε σκηνοθεσία Σπύρου Μπέτση. Οι φωτογραφίες είναι της Μαίρης Λεονάρδου.

Οι Eli and the Portraits είναι ένα storytelling music project με έδρα την Αθήνα. Η ιστορία τους ξεκινάει το 2013 στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Χρήστος Παπαδόπουλος συναντά για πρώτη φορά τον Eli ως χαρακτήρα (Ελάι Τζένκινς) του θεατρικού έργου "Κάτω από το Γαλατόδασος" του Dylan Thomas. Στα επόμενα χρόνια, τα indie folk τραγούδια του Χρήστου γίνονται ένα με τις νέες, πρωτότυπες ιστορίες που γράφει για τον Eli κι έτσι το storytelling γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας των Eli and the Portraits. Από το 2017 έως το 2020, πραγματοποιούν live εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, ενώ από το 2021 δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και συστήνονται ως μία μουσική κοινότητα που διαρκώς ανανεώνεται, τόσο στα μέλη της, όσο και στο είδος και το περιεχόμενο των μουσικών αναζητήσεών της. Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί από τον Νοέμβριο του ’25, με τίτλο “The Jungle Within”.