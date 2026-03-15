Πέθανε ο κιθαρίστας των Motörhead Phil Campbell

Ο κιθαρίστας των Motörhead, Phil Campbell, πέθανε σε ηλικία 64 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η μπάντα Phil Campbell and the Bastard Sons, στην οποία συμμετείχαν και οι γιοι του Todd, Dane και Tyla Campbell.

Σε σχετική ανακοίνωση, η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Campbell έφυγε από τη ζωή ήρεμα, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Τον περιέγραψαν ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα και παππού, γνωστό στην οικογένεια και τους φίλους του ως «Bampi», ενώ τόνισαν ότι η μουσική και οι αναμνήσεις που άφησε πίσω του θα συνεχίσουν να ζουν.

Και η επίσημη σελίδα των Motörhead απέτισε φόρο τιμής στον μουσικό, υπογραμμίζοντας ότι ο Campbell υπήρξε κιθαρίστας της μπάντας για 31 χρόνια — ο μακροβιότερος, μετά τον Lemmy Kilmister. Εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1984 και συνέβαλε καθοριστικά στον ήχο και τη δημιουργική του πορεία.

Μετά τον θάνατο του Lemmy το 2015, ο Campbell δημιούργησε το συγκρότημα Phil Campbell and the Bastard Sons μαζί με τους γιους του, με το οποίο συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει. Οι Motörhead τον αποχαιρέτησαν χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό κιθαρίστα, δημιουργό και performer, έναν άνθρωπο με έντονο χιούμορ και βαθιά αγάπη για τη ζωή και τη μουσική.