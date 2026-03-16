Η Anna Calvi αποκαλύπτει το ομώνυμο κομμάτι του επερχόμενου EP της με τον Matt Berninger

Την Παρασκευή, η Anna Calvi κυκλοφορεί το νέο της EP Is This All There Is?, μια φιλόδοξη δουλειά τεσσάρων κομματιών που περιλαμβάνει συνεργασίες με σημαντικές μορφές της σύγχρονης μουσικής όπως ο Iggy Pop, η Laurie Anderson, ο Perfume Genius και ο Matt Berninger των The National.

Με αφορμή την ανακοίνωση του EP, η Calvi παρουσίασε το ομώνυμο κομμάτι "Is This All There Is?", ένα συγκινητικό ντουέτο με τον Berninger όπου οι φωνές τους μπλέκονται σε μια ατμόσφαιρα υπαρξιακής έντασης. Το τραγούδι είχε αρχικά γραφτεί για την ταινία The Souvenir: Part II της Joanna Hogg, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.

«Το τραγούδι μιλά για το θάρρος που χρειάζεται για να ελπίζεις», εξηγεί η Calvi. «Για τη διάθεση να συνεχίζεις να θέτεις ερωτήματα, ακόμη κι όταν ξέρεις ότι ίσως να μην υπάρξει ποτέ μια οριστική απάντηση».

Η ίδια περιγράφει τη συνεργασία της με τον Berninger ως καθοριστική για τη συναισθηματική διάσταση του τραγουδιού: «Η φωνή του Matt έχει κάτι επικό, σχεδόν αρχέγονο. Ήταν ιδανική για ένα τραγούδι που θέτει τόσο μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα».

Το Is This All There Is? αποτελεί το πρώτο μέρος μιας νέας τριλογίας δίσκων που εξερευνούν την ταυτότητα ως μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την προσωπική εμπειρία της Calvi μετά τη γέννηση του παιδιού της, μια αλλαγή που την οδήγησε να επανεξετάσει βασικά ερωτήματα της ύπαρξης: την έννοια της εγγύτητας, τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και το τι σημαίνει να νιώθει κανείς πραγματικά «ξύπνιος».

Στο EP περιλαμβάνεται επίσης το "God’s Lonely Man" με τη συμμετοχή του Iggy Pop, καθώς και μια ιδιαίτερη διασκευή του "I See A Darkness" μαζί με τον Perfume Genius. Το τέταρτο κομμάτι αποτελεί μια νέα προσέγγιση στο "Computer Love" των Kraftwerk, με τη Laurie Anderson να δανείζει τη φωνή της σε μια σκοτεινή, σχεδόν φασματική εκδοχή του κλασικού τραγουδιού.

Μετά τη δουλειά της στη μουσική της σειράς Peaky Blinders και τις όπερες που συνέθεσε με τον σκηνοθέτη Robert Wilson, η Calvi αντιμετωπίζει το νέο EP σαν μια μικρή κινηματογραφική αφήγηση σε τέσσερα μέρη. «Πάντα φανταζόμουν τα τραγούδια μου σαν μικρές ταινίες», σημειώνει. «Με αυτό το EP ήθελα να δημιουργήσω μια ιστορία που να εκτείνεται σε όλα τα κομμάτια».

Με τρεις υποψηφιότητες για το Mercury Prize και μια καριέρα γεμάτη συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι David Byrne, Brian Eno, Marianne Faithfull και Julia Holter, η Anna Calvi συνεχίζει να κινείται στα όρια των ειδών, εξερευνώντας με κάθε νέα δουλειά βαθύτερα στρώματα της ανθρώπινης εμπειρίας. Όπως η ίδια λέει: «Λατρεύω να δημιουργώ κινηματογράφο μόνο με ήχο. Και όσο προχωρώ, τόσο περισσότερο θέλω να δω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω».