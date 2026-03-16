Ο Neil Young ετοιμάζει νέο άλμπουμ: «Έχουμε ήδη οκτώ νέα τραγούδια»



Ο Neil Young ανακοίνωσε ότι έχει ήδη έτοιμο υλικό για ένα νέο άλμπουμ με τους Chrome Hearts. Η είδηση ήρθε μέσα από ανάρτηση στο προσωπικό του site, το Neil Young Archives, όπου ο θρυλικός τραγουδοποιός μίλησε τόσο για τη νέα μουσική όσο και για τις πολιτικές του ανησυχίες.

Ο Young ακύρωσε τον προηγούμενο μήνα την καλοκαιρινή ευρωπαϊκή του περιοδεία με τους Chrome Hearts, ωστόσο φαίνεται πως η δημιουργική του δραστηριότητα παραμένει έντονη. Στην ανάρτησή του, ο μουσικός εξέφρασε την απογοήτευσή του για το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Πονάω πολύ για αυτή τη χώρα. Η πολιτική σήμερα είναι τόσο θλιβερή και καταθλιπτική για μένα. Δεν μπορώ άλλο».

Παράλληλα όμως διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να μείνει αδρανής: «Μπορώ να βγω έξω και να εκφράσω τα συναισθήματά μου για αυτό», έγραψε.

Ο Young, γνωστός για τις έντονες πολιτικές τοποθετήσεις του, πρόσθεσε επίσης ότι «έχουμε τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας», χαρακτηρίζοντας την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα ως «ένα κακό τηλεοπτικό σόου». Την ίδια στιγμή όμως αποκάλυψε ότι επέστρεψε στο στούντιο: «Ευτυχώς, για άλλη μια φορά, βρίσκομαι στο στούντιο και ηχογραφώ ένα νέο άλμπουμ με τους Chrome Hearts».

Μιλώντας για το νέο υλικό, ανέφερε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οκτώ τραγούδια: «Αγαπώ τα τραγούδια και τα συναισθήματα ζωής και αγάπης που έχουν μέσα τους. Η μουσική είναι. Μέχρι στιγμής έχουμε οκτώ νέα τραγούδια. Με κάνουν να νιώθω».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Young, Talkin to the Trees, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του περασμένου έτους και ηχογραφήθηκε επίσης μαζί με τους Chrome Hearts. Το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών του δεν συμπεριλήφθηκε στις τελευταίες συναυλίες της περιοδείας του.

Πέρυσι ο Young πραγματοποίησε εμφανίσεις σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων με headline συναυλίες στα φεστιβάλ Glastonbury Festival και BST Hyde Park στο Λονδίνο, πριν ξεκινήσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική.

Αναφερόμενος στην ακύρωση της φετινής ευρωπαϊκής και βρετανικής περιοδείας, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιούνιο από τις Eden Sessions στην Κορνουάλη, ο Young εξήγησε απλά: «Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Άκουσα το σώμα μου».