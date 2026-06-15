Taj Mahal & The Phantom Blues Band – Time

Ο Taj Mahal μετράει πάνω από έξι δεκαετίες επιτυχημένης καριέρας. Γεννημένος ως Henry St. Claire Fredericks Jr. το 1942 στη Νέα Υόρκη, άλλαξε το όνομά του σε Taj Mahal ενώ φοιτούσε στο κολέγιο του Mahatma Gandhi στην Ινδία και ειδικευόταν σε θέματα που σχετίζονταν με την κοινωνική ανοχή. Μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια που τον στήριξε παρακολουθώντας μαθήματα πιάνου, κλαρινέτου, τρομπόνι και φυσαρμόνικας. Γύρω στην ηλικία των 13-14 ετών, άρχισε να παίρνει μαθήματα κιθάρας από τον μπλουζίστα της Βόρειας Καρολίνας Lynwood Perry, ο οποίος προφανώς επηρέασε μια ολόκληρη καριέρα σπουδαίας μουσικής. Σε ηλικία 17 ετών σχημάτισε τους ψυχεδελικούς blues-rockers Rising Sons παρέα με τον επίσης πολύ νεαρό Ry Cooder. Στη συνέχεια, στη σόλο καριέρα του, γνώρισε επιτυχία με το πρώτο του κιόλας άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1968. Είναι χαρακτηριστικό ότι εξαρχής ο Taj Mahal βρήκε απήχηση όχι μόνο στο αφροαμερικανικό ακροατήριο και στους φανατικούς των μπλουζ, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό που σχετιζόταν με τους χίπις και το rock των αρχών της δεκαετίας του ’70. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην πολυδιάστατη μουσική του. Τα 12μετρα blues είναι η βάση, όμως στις συνθέσεις ενσωματώνονται στοιχεία από το rock, τη soul-funk, τη reggae και τους ρυθμούς της Καραϊβικής.

Αυτή την τακτική ακολουθεί ο Taj Mahal και στο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Time, το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς «καινούριο». Οι ηχογραφήσεις έπιαναν το 2010 και είναι άγνωστο γιατί έμειναν τόσο καιρό στο ράφι. Οι μακροχρόνιοι συνάδελφοί του στην Phantom Blues Band δεν είναι απλώς καλοί μουσικοί, αλλά μερικοί από τους καλύτερους με τους οποίους έχει παίξει ο Taj Mahal τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Το άλμπουμ ξεκινάει με παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο τρόπο, με δυο τραγούδια για street party: τα “Life of Love” και “Wild About My Lovin'”, αμφότερα με ύπουλο groove και καπνιστά κόρνα.

Το ομώνυμο κομμάτι γράφτηκε από τον Bill Withers και ηχογραφήθηκε ως demo, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Ξεκινά με ακουστική κιθάρα, ελαφριά κρουστά και όμορφη δουλειά στα πλήκτρα, πριν μπουν φωνητικά και κόρνα, ανοίγοντας το δρόμο για ένα καλόγουστο σόλο κιθάρας. «Time will see you through», τραγουδάει ο Taj Mahal, με μια εξαιρετική ερμηνεία, που με κάνει συγχρόνως να αναρωτιέμαι πώς θα ακουγόταν ο Bill Withers στο ίδιο τραγούδι.

Το “Talkin' Blues” είναι γραμμένο από τον Carleton Barrett και έγινε πιο γνωστό από τον Bob Marley. Περιλαμβάνει μια guest εμφάνιση από τον γιο του, Ziggy Marley. Είναι σίγουρα ένα τραγούδι με γεύση reggae που ξεκινά με ένα πραγματικά καλόγουστο παίξιμο κιθάρας. Tο τραγούδι καταδεικνύει τη μουσική ευελιξία του Taj Mahal, ο οποίος τραγουδά” «Cold ground was my bed last night and rocks was my pillow too».

Στο “Ask Me 'Bout Nothing (But the Blues)” του Bobby "Blue" Bland, ο Mahal μας υπενθυμίζει πόσο γνήσια παραμένει η σύνδεσή του με τα μπλουζ. Καταθέτει ιδρωμένη ψυχή. Ακούγεται αυθεντικά στοιχειωμένος σε αυτό το θρήνο, και το συγκρότημα τα αποδίδει με ισότιμη συναισθηματική ένταση. Επιστρέφουμε στη δεκαετία του '60 για το "Sweet Lorene", ένα σπάνιο τραγούδι που συνυπέγραψαν οι Isaac Hayes και Otis Redding, με τον Mahal να αντιγράφει τους φωνητικούς τρόπους του Otis. Καταπιάνεται με το barrelhouse "Rowdy Blues", μια ακόμη βαθιά βουτιά στο παρελθόν των μπλουζ, με μια ζωηρή πινελιά που έρχεται φυσικά.

Ο Taj Mahal συμπληρώνει τον δίσκο με μια ψυχωμένη εκτέλεση στο “It's Your Voodoo Working” του Charles Sheffield, ένα από αθάνατα soul-funk άσματα της Νέας Ορλεάνης και με το κάπως χαβαλετζίδικο λατινοαμερικάνικο “You Put the Whammy on Me”. Τέλος στο αυτοαναφορικό “Crazy About a Jukebox”, ο Taj Mahal αποτίνει φόρο τιμής στους πολλούς δεξιοτέχνες του μπλουζ που τον επηρέασαν.

Ο Taj Mahal έκλεισε πρόσφατα τα 84. Ανεξάρτητα από το γιατί χρειάστηκαν 16 χρόνια για να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, το Time είναι ένα ακόμη σε μια σειρά από αξιόλογα άλμπουμ από έναν βετεράνο που ακούγεται εξίσου ενεργητικός, ζωτικός και ενθουσιώδης όπως και στο σόλο ντεμπούτο του το 1968. Είναι μεγαλύτερος σε ηλικία και σοφότερος, αλλά οι σπίθες που ξεπετιούνται εδώ είναι εξίσου ζωτικές όπως όταν ξεκίνησε την καριέρα του πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες.