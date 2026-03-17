Οι Death Cab for Cutie ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και παρουσιάζουν το single "Riptides"

Οι Death Cab for Cutie επιστρέφουν με το ενδέκατο άλμπουμ τους, "I Built You A Tower", που θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου μέσω της ANTI- Records, παρουσιάζοντας παράλληλα το πρώτο single "Riptides".

Avopolis Team

Οι Death Cab for Cutie ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ I Built You A Tower, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου μέσω της ANTI-. Πρόκειται για την ενδέκατη στούντιο δουλειά του συγκροτήματος και την πρώτη τους κυκλοφορία σε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεργασίας με την Atlantic Records.

Η επιστροφή σε indie label σηματοδοτεί, με έναν τρόπο, μια επανασύνδεση της μπάντας με τις ανεξάρτητες ρίζες της, που ξεκινούν από την ίδρυσή της το 1997 και τις πρώτες κυκλοφορίες της στη Barsuk Records.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων στο στούντιο Animal Rites στο Λος Άντζελες, αλλά και στα σπίτια των μελών της μπάντας στο Σιάτλ, το Μπέλινγκχαμ, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, το συγκρότημα παρουσίασε και το πρώτο single με τίτλο “Riptides”. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Benjamin Gibbard εξήγησε ότι το τραγούδι πραγματεύεται την προσπάθεια διαχείρισης προσωπικών δυσκολιών μέσα σε έναν κόσμο που βιώνει συνεχώς τραγωδίες και απώλειες.

«Το “Riptides” μιλά για την πρόκληση του να αντιμετωπίζεις προσωπικούς αγώνες ενώ ο κόσμος γύρω μας βιώνει τραγωδίες σε αδιανόητη κλίμακα», ανέφερε. «Όταν αυτά τα δύο στοιχεία μπλέκονται μέσα στην ψυχολογία μας, μπορεί να δημιουργήσουν μια αίσθηση πλήρους παράλυσης».

Το τραγούδι συνοδεύεται από βίντεο σε σκηνοθεσία του Jason Lester.

 

 

