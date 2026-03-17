Ο Adrian Smith αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το ντοκιμαντέρ "Iron Maiden: Burning Ambition"

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο κανάλι KazaGastão, ο Adrian Smith αναφέρθηκε στο νέο κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ των Iron Maiden, Iron Maiden: Burning Ambition, το οποίο θα φωτίσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας του συγκροτήματος.

Ο κιθαρίστας αποκάλυψε ότι έχει ήδη παρακολουθήσει το φιλμ και μίλησε για την ιδιαίτερη εμπειρία του να βλέπει τον εαυτό του και τη μπάντα στη μεγάλη οθόνη. «Ναι, το είδα και πραγματικά μου άρεσε. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όταν βλέπεις κάτι για σένα σε τόσο μεγάλη οθόνη, νιώθεις λίγο άβολα, σαν να θέλεις να κρυφτείς πίσω από τις καρέκλες», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Smith, το ντοκιμαντέρ προσφέρει στους θαυμαστές μια πιο βαθιά ματιά στην πορεία των Iron Maiden, αποκαλύπτοντας ιστορίες και λεπτομέρειες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. «Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν έρθει ποτέ στο φως και το φιλμ εξερευνά σε βάθος ορισμένες πτυχές της ιστορίας μας», ανέφερε.

Ο μουσικός στάθηκε επίσης στη νοσταλγική διάσταση της ταινίας, η οποία περιλαμβάνει σπάνιες φωτογραφίες και ιστορικό υλικό από τα πρώτα χρόνια της μπάντας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο προσωπικό ημερολόγιο του ιδρυτή των Iron Maiden, Steve Harris, όπου καταγράφονται στιγμές από τις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, όταν τα μέλη του μετρούσαν κάθε έξοδο για καύσιμα και χορδές κιθάρας προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις συναυλίες τους.

Το Iron Maiden: Burning Ambition, σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville και παραγωγή του Dominic Freeman, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 7 Μαΐου 2026, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά στις 18 Μαρτίου.