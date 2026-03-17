Πληροφορίες

Οι The Pretty Reckless επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το single "When I Wake Up"

Το πέμπτο άλμπουμ των The Pretty Reckless, με τίτλο "Dear God", κυκλοφορεί τον Ιούνιο με το νέο single "When I Wake Up" να προλογίζει την επόμενη σκοτεινή σελίδα της μπάντας.

The Pretty Reckless
Avopolis Team

Οι The Pretty Reckless ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ τους, Dear God, το οποίο αναμένεται στις 26 Ιουνίου μέσω της Fearless Records. Παράλληλα με την ανακοίνωση, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα και το νέο τραγούδι "When I Wake Up".

Η τραγουδίστρια της μπάντας, Taylor Momsen, εξήγησε το νόημα πίσω από το single, σημειώνοντας ότι το τραγούδι αφηγείται «την ιστορία ενός ονείρου που μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν μια ζωή υπερβολών σε παρασύρει σε ένα τρενάκι που είναι καταδικασμένο να συντριβεί, αλλά εσύ δεν μπορείς ακόμη να το δεις».

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια και μεταξύ αυτών βρίσκεται και το "For I Am Death", το οποίο είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στο 2025. Πρόκειται για το πρώτο νέο υλικό του συγκροτήματος μετά το άλμπουμ Death By Rock And Roll του 2021, στο οποίο είχε συμμετάσχει και ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, Tom Morello.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του δίσκου, οι The Pretty Reckless επιβεβαίωσαν και μια εκτεταμένη περιοδεία για το δεύτερο μισό του 2026, με συναυλίες σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Η προπώληση για όσους προπαραγγείλουν το άλμπουμ θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου στις 10:00 τοπική ώρα.

 

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

