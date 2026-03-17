Ο Vinnie Vincent πουλά το χαμένο άλμπουμ "Guitarmageddon" για 2 εκατομμύρια δολάρια

Ο Vinnie Vincent αποκάλυψε ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ Guitarmageddon, πάνω στο οποίο εργάζεται εδώ και χρόνια, έχει πλέον ολοκληρωθεί και προσφέρεται προς αγορά σε ενδιαφερόμενους επενδυτές ή εταιρείες με ένα ασυνήθιστο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ολόκληρο το άλμπουμ διατίθεται «μόνο σε master format» έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πακέτο περιλαμβάνει δέκα ολοκληρωμένα master tracks, τα αρχεία για το εικαστικό υλικό και τα posters, καθώς και ξεχωριστά σχέδια συσκευασίας για έκδοση σε βινύλιο και CD για κάθε τραγούδι.

Παρότι ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει τον δίσκο σε οποιαδήποτε μορφή (ολόκληρο ή τμηματικά) όλες οι αποφάσεις που αφορούν την προώθηση, το marketing και τη διάθεση θα πρέπει να εγκρίνονται από τον ίδιο τον Vincent.

Ο μουσικός διευκρίνισε επίσης ότι το ποσό αγοράς δεν περιλαμβάνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή trademarks που σχετίζονται με το όνομά του ή το ίδιο το project, αν και ανέφερε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα σύνθεσης.

Ως εναλλακτική επιλογή, ο Vincent δήλωσε ότι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μεμονωμένα τραγούδια από το άλμπουμ έναντι 200.000 δολαρίων το καθένα, υπό τους ίδιους όρους.

Η ανακοίνωση αποτελεί μία από τις ελάχιστες συγκεκριμένες εξελίξεις γύρω από το υλικό που ο κιθαρίστας δουλεύει μετά την αποχώρησή του από τους KISS. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τον ολοένα και πιο ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο ορισμένοι θρύλοι του hard rock επιχειρούν να αξιοποιήσουν εμπορικά υλικό που παρέμενε για χρόνια στο συρτάρι.