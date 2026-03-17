Οι Radiohead σχεδιάζουν περιορισμένες παγκόσμιες περιοδείες από το 2027



Ο Ed O’Brien επιβεβαίωσε τα μελλοντικά σχέδια περιοδειών των Radiohead, αποκαλύπτοντας ότι το συγκρότημα σκοπεύει να υιοθετήσει ένα πιο περιορισμένο μοντέλο εμφανίσεων τα επόμενα χρόνια.

Το 2025 οι Radiohead επέστρεψαν στη σκηνή ύστερα από επτά χρόνια απουσίας με μια μικρή ευρωπαϊκή περιοδεία 20 συναυλιών, η οποία περιλάμβανε εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Μπολόνια, η Μαδρίτη, το Βερολίνο και η Κοπεγχάγη.

Σε νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone, ο O’Brien εξήγησε ότι η μπάντα σκοπεύει να επαναλάβει αυτό το μοντέλο από το 2027 και μετά, μεταφέροντας κάθε χρόνο την περιοδεία της σε διαφορετική ήπειρο. «Κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε σε μια διαφορετική ήπειρο και θα κάνουμε 20 συναυλίες. Ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες», ανέφερε.

Ο κιθαρίστας τόνισε ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει με την επιθυμία του συγκροτήματος να διατηρήσει υψηλό επίπεδο ενέργειας σε κάθε εμφάνιση. «Θέλουμε να δίνουμε τα πάντα κάθε βράδυ. Δεν θέλουμε ποτέ να μοιάζει σαν να κάνουμε απλώς τη δουλειά μας ή να παίζουμε μηχανικά», σημείωσε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι τα μέλη της μπάντας «δεν είναι πια και τόσο νέοι».

Ο O’Brien θυμήθηκε επίσης την επιστροφή της μπάντας στη σκηνή το 2025 ως μια έντονα συγκινητική εμπειρία. «Ήταν πολύ συναισθηματικό. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας στη σκηνή και λέγαμε: “Αυτό είναι απίστευτο”».

Παράλληλα, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι μετά το τέλος της προηγούμενης παγκόσμιας περιοδείας των Radiohead το 2018 ένιωθε ότι είχε ολοκληρωθεί ένας κύκλος. «Είχα φτάσει σε σημείο που δεν το απολάμβανα πια. Ένιωθα ότι είχαμε εξαντλήσει την έμπνευση», δήλωσε.

Εκτός από τις δραστηριότητές του με τους Radiohead, ο O’Brien ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο σόλο άλμπουμ του, Blue Morpho, στις 22 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από την τελευταία κυκλοφορία των Radiohead, το άλμπουμ A Moon Shaped Pool του 2016. Πρόσφατα μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι και τα πέντε μέλη του συγκροτήματος έχουν οριστεί ως διευθυντές μιας νέας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο με την επωνυμία Futile Endeavours Limited, μια κίνηση που πιθανότατα σχετίζεται περισσότερο με μελλοντικές περιοδείες παρά με νέο δισκογραφικό υλικό.