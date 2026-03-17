Οι All Them Witches ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και single

Το έβδομο άλμπουμ των All Them Witches, House Of Mirrors, κυκλοφορεί στις 29 Μαΐου, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για το συγκρότημα μετά από αλλαγές στη σύνθεσή του.

All Them Witches
Avopolis Team

Οι All Them Witches ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ House Of Mirrors, το οποίο θα δει το φως της δημοσιότητας στις 29 Μαΐου. Ο δίσκος αποτελεί το έβδομο στούντιο άλμπουμ της μπάντας και το πρώτο μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το συγκρότημα από το Νάσβιλ, που σχηματίστηκε πριν από πάνω από μια δεκαετία, έχει χτίσει τη φήμη του μέσα από τον συνδυασμό ψυχεδελικού rock, blues και heavy ατμόσφαιρας. Ωστόσο, η αποχώρηση του αρχικού ντράμερ και συνιδρυτή Robby Staebler αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπής, οδηγώντας τη μπάντα σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού.

Πλέον πίσω από τα τύμπανα βρίσκεται ο παλιός φίλος του συγκροτήματος Christian Powers, μια αλλαγή που, όπως λένε τα μέλη, έδωσε διαφορετική ενέργεια στο νέο υλικό.

Ο κιθαρίστας Ben McLeod εξηγεί ότι ο ήχος των All Them Witches βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών: «Το μεγαλύτερο μέρος του ήχου μας προκύπτει από τη χημεία ανάμεσα στα όργανα και στα μέλη της μπάντας. Αυτή η δυναμική μάς βοήθησε να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά ολοκληρωμένο δίσκο».

Το House Of Mirrors έχει την υπογραφή του παραγωγού Eddie Spear και βρίσκει τη μπάντα να εξερευνά νέες κατευθύνσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια.

Ο τραγουδιστής και μπασίστας Charles Michael Parks Jr. σημειώνει: «Η επικοινωνία μεταξύ μας είναι ανοιχτή. Όλοι λένε τη γνώμη τους. Είχαμε να κυκλοφορήσουμε δίσκο πάνω από πέντε χρόνια, οπότε είχαμε πολλές εμπειρίες να αντλήσουμε και νιώθαμε πιο έτοιμοι από ποτέ».

Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι All Them Witches έδωσαν στη δημοσιότητα και το πρώτο single "Starting Line", ένα μελαγχολικό rock κομμάτι που λειτουργεί ως προοίμιο για τη νέα αυτή περίοδο της μπάντας.

 

 

