Οι White Flowers επιστρέφουν με το νέο single "Heaven" και ανακοινώνουν άλμπουμ

Το dream-pop δίδυμο από το Preston παρουσιάζει το νέο τραγούδι "Heaven", προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ "Dreams For Somebody Else" που κυκλοφορεί την 1η Μαΐου.

Avopolis Team

Οι White Flowers, το dream-pop σχήμα των Katie Drew και Joey Cobb, επιστρέφουν με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το single "Heaven" από το επερχόμενο άλμπουμ τους Dreams For Somebody Else.

Ο νέος δίσκος του βρετανικού duo αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου μέσω της state51 Conspiracy και υπόσχεται να συνεχίσει την ονειρική, αιθέρια αισθητική που χαρακτηρίζει τον ήχο τους.

Το "Heaven" λειτουργεί ως πρώτη γεύση από το άλμπουμ: ένα αιωρούμενο κομμάτι dream-pop με απαλές κιθάρες, ατμοσφαιρικές μελωδίες και μια διάχυτη αίσθηση νοσταλγικής μαγείας. Το τραγούδι κινείται σε ένα σχεδόν ομιχλώδες ηχητικό τοπίο, όπου η μελωδία και η ατμόσφαιρα μπλέκονται σε μια εύθραυστη, συναισθηματική ισορροπία.

Οι White Flowers συνοδεύουν την κυκλοφορία του τραγουδιού με ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα Good Morning, Midnight (1939) της Jean Rhys, το οποίο αναφέρεται στην παράδοξη «ευτυχία» της αδιαφορίας και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη γαλήνη και την επιστροφή στην πραγματικότητα.

Με το Dreams For Somebody Else, οι White Flowers συνεχίζουν να εξερευνούν τον κόσμο του ονειρικού pop ήχου, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές συνθέσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη μελαγχολία και την ομορφιά.

 

