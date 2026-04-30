Πληροφορίες

Ο Fred again.. κυκλοφορεί 108ωρο mix από το "USB002" και ανοίγει τα αρχεία του στο κοινό

Ένα συνεχές 108ωρο mix και ένα public Dropbox με το δημιουργικό υλικό της περιοδείας συνθέτουν το πιο φιλόδοξο archive project του Fred again..

Fred again..
Avopolis Team

Ο Fred again.. μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό, συνεχές 108ωρο(!!!) mix βασισμένο στο υλικό της περιοδείας ‘USB002’, προσφέροντας μια συνολική αποτύπωση της εμπειρίας των live εμφανίσεών του.

Το mix, που μεταδόθηκε μέσω YouTube, συνοδεύεται από visuals που καταγράφουν όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στα 21 shows της περιοδείας, αλλά και εκείνους που συνέβαλαν στα 29 tracks της περιόδου ‘USB002’. Ανάμεσά τους βρίσκονται ονόματα όπως Jamie T, Young Thug, Amyl And The Sniffers και Lil Yachty, σκιαγραφώντας ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό δημιουργικό δίκτυο.

Σε δήλωσή του, ο Fred again.. ανέφερε ότι στόχος του ήταν να «τεκμηριώσει αυτή την παράλογα έντονη εμπειρία του να παίζει back-to-back με τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους», υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο του κοινού: «όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι οι συναυλίες γίνονται αυτό που είναι περισσότερο από εσάς παρά από εμάς».

Παράλληλα με το mix, ο καλλιτέχνης προχώρησε και σε μια πιο ανοιχτή κίνηση, δημοσιεύοντας τα “building blocks” της εποχής ‘USB002’ μέσα από έναν δημόσιο φάκελο στο Dropbox. Εκεί περιλαμβάνονται αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το project.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, το κοινό ενθαρρυνόταν να απομακρυνθεί από τα κινητά του και να βιώσει τη στιγμή, με τον Fred again.. να υπόσχεται ως αντάλλαγμα πλήρη πρόσβαση στο υλικό μετά το τέλος των shows.

Το USB002 EVERY SHOW 108 HOURS (3 Oct 2025 – 27 Feb 2026) λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως ένα μουσικό project, αλλά και ως ένα εκτενές αρχείο μιας περιόδου όπου η εμπειρία, η μνήμη και η συλλογικότητα αποκτούν κεντρικό ρόλο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Best of Network