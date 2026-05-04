Οι Rolling Stones αποκαλύπτουν τίτλο και εξώφυλλο για το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Οι Rolling Stones φαίνεται να επιβεβαίωσαν τον τίτλο και το εξώφυλλο του επόμενου άλμπουμ τους μέσα από μια σειρά αινιγματικών αναρτήσεων στα προσωπικά social media των Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood. Ο καθένας δημοσίευσε ένα διαφορετικό τμήμα του artwork, που όταν συνδυάζεται, σχηματίζει ένα ενιαίο, σχεδόν μεταλλαγμένο πορτρέτο των τριών, σαν να συγχωνεύονται σε ένα σώμα. Μια μπάντα που αρνείται να γεράσει, επιλέγει τώρα να γίνει ένα πρόσωπο.

Στις εικόνες εμφανίζεται η φράση Foreign Tongues, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον τίτλο του άλμπουμ, ο οποίος είχε ήδη εντοπιστεί σε teaser posters και billboards σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ και η Βαρσοβία, μεταφρασμένος σε διαφορετικές γλώσσες. Ένα μικρό παιχνίδι εξουσίας: οι Stones μιλούν, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, όμως οι fans έχουν ήδη αρχίσει να υφαίνουν θεωρίες. Μία από αυτές βασίζεται στο πρόσφατο single “Rough and Twisted”, το οποίο κυκλοφόρησε προς £10.07, με κάποιους να βλέπουν σε αυτό μια υπαινικτική αναφορά σε πιθανή κυκλοφορία στις 10 Ιουλίου. Η αριθμητική, όπως πάντα, γίνεται μαντική τέχνη όταν η πληροφορία λείπει.

Το ίδιο το κομμάτι είχε αρχικά παρουσιαστεί με το ψευδώνυμο Cockroaches, ένα όνομα που οι Stones χρησιμοποιούν συχνά για μυστικές εμφανίσεις, πριν επιβεβαιωθεί επίσημα τρεις ημέρες αργότερα. Σαν να λένε: “είμαστε εδώ, αλλά δεν θα σας το κάνουμε εύκολο”.

Το Foreign Tongues θα είναι η πρώτη τους κυκλοφορία μετά το Hackney Diamonds του 2023, και η δεύτερη μετά τον θάνατο του Charlie Watts. Στην παραγωγή επιστρέφει ο Andrew Watt, ο οποίος είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί η εμπλοκή του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “όταν η γλώσσα είναι στον αέρα, απλώς ακολουθείς”.

Όσο για περιοδεία, το τοπίο μοιάζει θολό. Σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση εκπροσώπου τους στους The Times, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναυλίες, ενώ οι ακυρώσεις των ευρωπαϊκών σχεδίων για το 2025 και 2026, λόγω και των προβλημάτων υγείας του Keith Richards, δείχνουν ότι οι Stones κινούνται πλέον με τους δικούς τους, απρόβλεπτους ρυθμούς.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το μόνο σταθερό: μια μπάντα που εδώ και δεκαετίες αρνείται να δώσει καθαρές απαντήσεις. Μιλά σε “ξένες γλώσσες” και περιμένει να δει ποιος θα τις μεταφράσει σωστά.