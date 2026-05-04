Πληροφορίες

Thessaloniki Street Food Festival 2026: Πέντε μέρες γεύσεων και μουσικής στη ΔΕΘ

Από 20 έως 24 Μαΐου, το μεγαλύτερο street food event της χώρας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 20 booths, live acts και διεθνείς γεύσεις.

Thessaloniki Street Food Festival 2026
Avopolis Team

Τετάρτη έως Κυριακή

20 – 24 Μαΐου 

Δ.Ε.Θ. – TIF HELEXPO

 

Ώρες & Ημέρες λειτουργίας

Τετάρτη έως Παρασκευή: 17:00 – 00:00 

Σάββατο & Κυριακή:  12:00 – 00:00 (12:00 – 17:00 Ελεύθερη Είσοδος)

 

Γενική Είσοδος: 6€

Οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν memorabilia Cup του Festival

To Thessaloniki Street Food Festival στην 9η εκδοχή του επιστρέφει για το 2026, γεμάτο φαγητό, events και μουσική, προσφέροντας όπως κάθε φορά μια τελείως διαφορετική εμπειρία σε όλους τους foodies της χώρας και του εξωτερικού! Για 5 ολόκληρες μέρες, από Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, ο προαύλιος χώρος της ΔΕΘ - TIF Helexpo θα μετατραπεί σ’ ένα τεράστιο, γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού απ’ όλο τον κόσμο. Οι σπάνιες συνταγές, οι επίσημες πρώτες εμφανίσεις και φυσικά οι κλασικές αγαπημένες streetfoodιές θα συνεχίσουν όπως κάθε χρόνο να γεμίζουν με αρώματα όλη την πόλη στη μεγαλύτερη γιορτή φαγητού δρόμου στην Ελλάδα. Η SoulFood Thessaloniki έχει φροντίσει προς τέρψη του κοινού να υπάρχουν περισσότερα από 20 Street Food booths και γωνιές, συνοδευόμενα από 5 rest areas. Το μουσικό κομμάτι του Festival θα διοργανωθεί σε δύο stage με σπουδαία live acts και Dj’s. Μην χάσετε και φέτος την ευκαιρία να βιώσετε αυτήν την μοναδική εμπειρία που χωρίς αμφιβολία προσθέτει εδώ και 9 χρόνια έντονη πνοή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης. [Περισσότερες Πληροφορίες στο Link που ακολουθεί].

Official Facebook Eventhttps://www.facebook.com/events/869444585696641/

Προπώληση – Διάθεση  Εισιτηρίων:

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://cometogether.live/event/5029/thessaloniki-street-food-festival-2026-5-days-full-of-taste-music

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Instagram

To Instagram περιορίζει τα reposts

Νέα πολιτική της πλατφόρμας κόβει την απήχηση των aggregator accounts, δίνοντας προτεραιότητα στη...
Athens Music Week

Athens Music Week: Η μουσική βιομηχανία της ΝΑ Ευρώπης δίνει ραντεβού στην Αθήνα

Με πάνω από 100 δράσεις, 180 επαγγελματίες και 30 καλλιτεχνικά σχήματα, το AMW επιστρέφει ως...
Thessaloniki Street Food Festival 2026

Thessaloniki Street Food Festival 2026: Πέντε μέρες γεύσεων και μουσικής στη ΔΕΘ

Από 20 έως 24 Μαΐου, το μεγαλύτερο street food event της χώρας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με πάνω...

Featured

Rolling Stones

Οι Rolling Stones αποκαλύπτουν τίτλο και εξώφυλλο για το νέο άλμπουμ "Foreign Tongues"

Με σπασμένα κομμάτια που ενώνονται σαν πρόσωπο-παζλ, οι Stones παίζουν πάλι το παιχνίδι της...
5 άλμπουμ για τον Μάιο

5 άλμπουμ για τον Μάιο

Μήνας απόλαυση με Patti Smith και John Maus στα μέρη μας, επανεκκίνηση Victory Collapse, αλλεργίες φουλ και ολάνθιστη...
Full Metal Bracket Απρίλιος 2026

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Απριλίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...

Best of Network