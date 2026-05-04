Thessaloniki Street Food Festival 2026: Πέντε μέρες γεύσεων και μουσικής στη ΔΕΘ

Τετάρτη έως Κυριακή

20 – 24 Μαΐου

Δ.Ε.Θ. – TIF HELEXPO

Ώρες & Ημέρες λειτουργίας

Τετάρτη έως Παρασκευή: 17:00 – 00:00

Σάββατο & Κυριακή: 12:00 – 00:00 (12:00 – 17:00 Ελεύθερη Είσοδος)

Γενική Είσοδος: 6€

Οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν memorabilia Cup του Festival

To Thessaloniki Street Food Festival στην 9η εκδοχή του επιστρέφει για το 2026, γεμάτο φαγητό, events και μουσική, προσφέροντας όπως κάθε φορά μια τελείως διαφορετική εμπειρία σε όλους τους foodies της χώρας και του εξωτερικού! Για 5 ολόκληρες μέρες, από Τετάρτη 20 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, ο προαύλιος χώρος της ΔΕΘ - TIF Helexpo θα μετατραπεί σ’ ένα τεράστιο, γευστικό πάρκο με επιλογές φαγητού απ’ όλο τον κόσμο. Οι σπάνιες συνταγές, οι επίσημες πρώτες εμφανίσεις και φυσικά οι κλασικές αγαπημένες streetfoodιές θα συνεχίσουν όπως κάθε χρόνο να γεμίζουν με αρώματα όλη την πόλη στη μεγαλύτερη γιορτή φαγητού δρόμου στην Ελλάδα. Η SoulFood Thessaloniki έχει φροντίσει προς τέρψη του κοινού να υπάρχουν περισσότερα από 20 Street Food booths και γωνιές, συνοδευόμενα από 5 rest areas. Το μουσικό κομμάτι του Festival θα διοργανωθεί σε δύο stage με σπουδαία live acts και Dj’s. Μην χάσετε και φέτος την ευκαιρία να βιώσετε αυτήν την μοναδική εμπειρία που χωρίς αμφιβολία προσθέτει εδώ και 9 χρόνια έντονη πνοή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης. [Περισσότερες Πληροφορίες στο Link που ακολουθεί].

Official Facebook Event: https://www.facebook.com/events/869444585696641/

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων:

E -Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr στο παρακάτω Link: https://cometogether.live/event/5029/thessaloniki-street-food-festival-2026-5-days-full-of-taste-music