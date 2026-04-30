Πληροφορίες

Με γιαγιά στο δελτίο τύπου: Οι Σκιαδαρέσες μάς καλούν στην Τεχνόπολη με χιούμορ και σκέρτσο

Ένα απρόσμενο, αυτοσαρκαστικό «δελτίο τύπου» κάνει τον γύρο των media και καλεί το κοινό στο live των Σκιαδαρέσων τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.

Σκιαδαρέσες
Avopolis Team

Με έναν τρόπο που θυμίζει περισσότερο οικογενειακό τραπέζι παρά τυπική ανακοίνωση συναυλίας, ένα ιδιαίτερο «δελτίο τύπου» κάνει τον γύρο των social media, καλώντας το κοινό σε live των Σκιαδαρέσων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο κείμενο, μια φανταστική –ή και όχι– γιαγιά παίρνει τον λόγο και συστήνει στο κοινό «τα κορίτσια της», αποκαλώντας τη μία «αμαζόνα» και την άλλη «μπαρμπούνα», θυμούμενη τις χορευτικές τους στιγμές στο σαλόνι και ευχόμενη με χιούμορ «να προκόψουν και να βρουν μια κανονική δουλειά».

Mε ύφος ισορροπεί ανάμεσα στη λαϊκή τρυφερότητα και τον αυτοσαρκασμό, με τη γιαγιά να δηλώνει πως δεν θα παραστεί στη συναυλία λόγω ζέστης και… ποδιού, προτρέποντας όμως «τα νιάτα» να δώσουν το παρών. Η ανατροπή έρχεται στο τέλος, όπου αποκαλύπτεται ότι οι συντελεστές «ξέμειναν από ιδέες» και επιστράτευσαν τη γιαγιά τους για να γράψει το δελτίο τύπου.

Σε μια εποχή που η προώθηση των live συχνά ακολουθεί προβλέψιμες φόρμες, τέτοιες κινήσεις δείχνουν πώς το χιούμορ και η αμεσότητα μπορούν να λειτουργήσουν ως πιο αποτελεσματικό, και σίγουρα πιο ανθρώπινο, κάλεσμα.

Ακολουθεί το αυθεντικό μήνυμα του ΔΤ:

- Ελάτε να δείτε τα κορίτσια μου την Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Την μια που μου μοιάζει την λέω αμαζόνα και την άλλη μπαρμπούνα μου. 

Από μικρά αυτά όλο χόρευαν, να δείτε κάτι σκέρτσα που μας έκαναν στο σαλόνι! Μακάρι να προκόψουν στην ζωή τους και να βρούνε μια κανονική δουλειά κάποια στιγμή. 

Εγώ κάθε μέρα προσεύχομαι στην Παναΐτσα.

Θα ήθελα να τις δω σε κάποιο έργο στην τηλεόραση ή στον Σπύρο Παπαδόπουλο να τις χαρώ γιατί με παίρνει κόσμος τηλέφωνο, με ρωτάει και δεν ξέρω τι να τους πω. 

Εγώ στην Τεχνόπολη δεν θα'ρθω γιατί έχω το πόδι μου και θα κάνει και ζέστη. Εσείς όμως που είστε νιάτα να πάτε να τις δείτε.

INFO: 

Μουσικοί: 

Φάνης Ζαχόπουλος, 

Χάρης Παρασκευάς, 

Αλέξης Στενάκης, 

Δημήτρης Κουζής 

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live music

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21.00

Πόρτες 19.30

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-texnopoli-dimou-athinaion-1/

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

DISORDER Festival

DISORDER Festival: Νέα σκοτεινή γιορτή κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στην Αθήνα

Με headliners τους She Past Away και ένα πολυσυλλεκτικό line-up από darkwave και post-punk, το...
The Young Gods

Οι The Young Gods έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026

Η εμβληματική industrial μπάντα από την Ελβετία θα εμφανιστεί ζωντανά στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου, κλείνοντας έναν...
Featured

Miss Grit

Miss Grit – Under My Umbrella

Το "Under My Umbrella" της Miss Grit είναι ένα εσωστρεφές, ηλεκτρονικό άλμπουμ που ισορροπεί...
Mythos

Mythos x Bloody Hawk: Όταν το "τώρα" γίνεται συλλεκτικό

Ο Mythos και ο Bloody Hawk ενώνουν δυνάμεις σε μια Limited Edition σειρά που μεταφέρει την...
Χαοτικά καλό μάρκετινγκ

Χαοτικά καλό μάρκετινγκ (not)

Τι συμβαίνει όταν το virality δεν «γεννιέται» αλλά κατασκευάζεται; Ένα deep dive στο νέο μοντέλο...

Best of Network