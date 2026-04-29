Μια μέρα στην Αθήνα με τον Βhukhurah

Λίγες μέρες πριν την εμφάνιση του στο ΙΛΙΟΝ Plus με τον eldr και τους COLORGRAPHS συναντήσαμε τον Χρήστο Μπεκίρη aka Bhukhurah για μία σύντομη συζήτηση στην Αθήνα μετά από μια πολύ δυναμική χρονιά, με δύο Ευρωπαϊκές περιοδείες, opening σε Massive Attack, St. Vincent, The Murder Capital στο INmusic Festival και support act σε συναυλίες των Glue Trip (BR) σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Γνωστός από τη συμμετοχή του (ως σταθερό μέλος) στους CHICKN και τους Callas και τις συνεργασίες του με σημαντικά ονόματα της εγχώριας σκηνής (Vassiłina, Prins Obi, ATH Kids, Model Spy κ.α.) ο Χρήστος Μπεκίρης εκτός από μουσικός (κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα και τύμπανα) είναι παραγωγός, mixing engineer, DJ και sound designer σε ταινίες, σειρές kai σποτ.

Με ένα ευφάνταστο παρατσούκλι που κατέληξε όνομα στο προσωπικό του project, χρωματιστά ρούχα κι ένα τεράστιο χαμόγελο επιστρέφει δύο χρόνια μετά το HELLO MY NAME IS (2024, Black Caramel Records) με το "More", προπομπό του νέου του άλμπουμ, που ενώ διατηρεί τους πειραματικούς psych-pop ρυθμούς, το εθιστικό μπάσο και την υποβλητική μελωδία μας συστήνει, παράλληλα το νέο μουσικό σύμπαν του Bhukhurah.

- Το 2021 ξεκίνησες το προσωπικό σου project με ελληνικό στίχο. Είχες στον νου σου ότι θα συνεχίσεις με αγγλικό στίχο;

Βασικά συνέβη το αντίθετο! Πάντα έγραφα στα αγγλικά και το "παράμερα" βγήκε τελείως τυχαία και αυθόρμητα!



- Αν έπρεπε να περιγράψεις σε δυο σειρές το project Βhukhurah σε κάποιον που δεν σε γνωρίζει, πώς θα το παρουσίαζες;

Ένα ψυχεδελικό pop project με hip-hop επιρροές. Στη σκηνή μεταφράζεται σε ένα δυναμικό live από χαμηλό, introspective vibe μέχρι full-on release.

- Ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι σου;

Μμμ, θα πω το "More" που είναι και το πιο πρόσφατο single που έχω κυκλοφορήσει αλλά νομίζω στα λάιβ περνάω καλύτερα στο "Full of Grapes" λόγω του τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του! Όποιος ξέρει, ξέρει κι όποιος δε ξερει, να έρθει στις 6 Μαΐου στο Ίλιον Plus να μάθει!

- Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από κάποιο κομμάτι σου;

Όλα έχουν πίσω τους μια ιστορία και είναι βιωματικά, άλλοτε πιο fun κι άλλοτε οχι.

Δεν χορταίνω τα video clip σου. Από το clip του "Παράμερα" και το ψυχεδελικό του "Grape of Fruits" ως το "HMM" και το ολόφρεσκο ατμοσφαιρικό "More", όλα ξεχωριστά.

Πάντα σκεφτόμουν ότι στο φεστιβάλ της Δράμας θα ήθελα μια κατηγορία για βίντεο κλιπ που θυμίζουν ταινίες μικρού μήκους. Είμαι σίγουρη ότι εκεί θα ήσουν υποψήφιος.

Πόσο θεωρείς αυτές τις ιστορίες απαραίτητες για να επικοινωνήσεις ένα τραγούδι;

Δεν το θεωρώ απαραίτητο, αλλά σίγουρα η εικόνα βοηθάει σε ένα πιο ολοκληρωμένο storytelling και σίγουρα βοηθάει και σε όλο το κομμάτι της προώθησης. Μου αρέσει πολύ να κάνω βίντεο κλιπ και πολλές φορές, όταν γράφω ένα κομμάτι, σκέφτομαι παράλληλα και το βίντεο κλιπ του.

- Είναι ο ψυχεδελικός ήχος ένας τρόπος να συνδεόμαστε με τον κόσμο ή να αποσυνδεόμαστε από αυτόν;

Είναι ένας πολύ ευρύς όρος που έχει εισχωρήσει και στην ποπ μουσική (βλέπε παραγωγή Τame Ιmpala στη Dua Lipa). Για μένα έχει να κάνει με το ηχόχρωμα και το συναίσθημα που προκαλεί. Σίγουρα το συνδέω με το "χάσιμο", το daydreaming. Η ψυχεδέλεια αυτή καθαυτή είναι ξεκάθαρα η αποσύνδεση από το φυσικό κόσμο και η βουτιά στο ασυνείδητο. Πρέπει σίγουρα να μπορείς να αφεθείς και να είσαι οκ με το να χάσεις τον έλεγχο.

- Στα live σου φαίνεσαι να περνάς πολύ καλά. Ισχύει αυτό;

Ισχύει 100%, λατρεύω να παίζω λάιβ και να ταξιδεύω, μέσω της μουσικής έχω δει τόσα πολλά μέρη και έχω γνωρίσει φοβερούς ανθρώπους.

Φωτ.: Ρωμανός Λιούτας

- Σε ποιο φεστιβάλ θα ήθελες πολύ να πάρεις μέρος;

Από εγχώρια φεστιβάλ θεωρώ το Plissken πολύ κοντά σε αυτό που κάνω, τα φεστιβάλ του εξωτερικού είναι προφανώς πάρα πολλά, είμαι πολύ χαρούμενος που πέρσι έπαιξα στο INmusic και άνοιξα το main stage που εμφανίζονταν οι Massive Attack, St. Vincent και The Murder Capital.

- Αν έπρεπε να επιστρέψεις σε μια δεκαετία του παρελθόντος, θα επέλεγες τα 60s;

Τα μέσα για να δημιουργήσω δίνονται τόσο απλόχερα στην εποχή μας που δεν ξέρω εάν θα ήθελα να ζω σε μια παλαιότερη περίοδο. Αυτή τη στιγμή με ένα λαπτοπ μπορείς να κάνεις τα πάντα ή τουλάχιστον μπορείς να το ξεκινήσεις. Έχω ακούσει πολλή μουσική από late 60s με late 70s και ακόμη ακούω και ανακαλύπτω αλλά πάντα με ενδιέφερε με το τι γίνεται τώρα.

- Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα σε ένα ηλεκτρονικό κομμάτι ή metal για να το στείλεις σε έναν εξωγήινο ως δώρο από την Γη, τι θα επέλεγες από τα δύο και ποιο θα ήταν αυτό;

Νομίζω οι χρυσοί δίσκοι που έχουν σταλεί με τα Voyager καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος, ίσως πρόσθετα κάτι πιο ηλεκτρονικό και μοντέρνο, καθώς αυτοί οι δίσκοι στάλθηκαν το 1977.

- Η μουσική σου είναι συνδεδεμένη με μια ανέμελη διάθεση, ένα νωχελικό ύφος, ένα dreamy στοιχείο, μια γλυκιά “καλοκαιρινή” αισθητική. Θα μπορούσε κάποτε να φέρει μέσα της μια μεγάλη αντίθεση, πχ ένα ζοφερό στίχο ή μια πολιτική άποψη;

Αυτό το κάποτε μπορεί να είναι και πολύ κοντά!

- Τι ακούς τελευταία;

Mk.gee, Doggone, Dijon, Zep.

- Ποιες μπάντες και μουσικοί από την εγχώρια σκηνή παίζουν στο σπίτι σου;

Σtella, Vassilina, Colorgraphs, eldr, Johnny Labelle, Molyneaux.

Αν είχες την ευκαιρία να ανοίξεις τη συναυλία κάποιας αγαπημένης σου μπάντας ποια θα ήταν αυτή;

Άνοιξα κάποιες συναυλίες των Glue Trip τον Νοέμβρη στη Γερμανία και περάσαμε πολύ ωραία ταιριάξαμε αρκετά.

Τι σε ευχαριστεί και τι σε δυσαρεστεί στον τρόπο που εξελίσσεται η μουσική στον σύγχρονο κόσμο;

Με ευχαριστεί που το να κάνεις μουσική είναι τόσο accessible, δεν με δυσαρεστεί κάτι στη μουσική, με δυσαρεστεί η μουσική βιομηχανία, αλλά από την άλλη σε όλες τις τέχνες είναι δύσκολο και απαιτεί πολλή δουλεία το να το κάνεις βιώσιμο.

- Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;

Μου αρέσει τόσο πολύ το φαγητό πολύ δύσκολο να διαλέξω. Πρόσφατα έφαγα σε ένα μαγαζί fusion ελληνική με ασιατική κουζίνα και ήταν πολύ ωραίο και έφαγα και αυτά τα χοντρά χειροποίητα noodles που είναι viral στο Τiktok (λολ) στο Λονδίνο.

- Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Αθήνα;

Αυτή την περίοδο, το σπίτι μου.

- Αν η μουσική σου ήταν χρώμα, ποιο χρώμα θα ήταν;

Λατρεύω τα χρώματα που είναι ανάμεσα σε δύο χρώματα. Πως λέγεται αυτό που είναι ανάμεσα σε πράσινο και μπλε;

- Τελευταίο single σου το “More”. Μίλησε μου λίγο για αυτό.

Το "More" είναι ένα hint προς τη κατεύθυνση που παίρνει το νέο μου υλικό το οποίο ανυπομονώ να ολοκληρώσω και να μοιραστώ.

- Επομένως πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή σε σχέση με ένα επόμενο άλμπουμ;

Αυτή τη στιγμή δουλεύω νέο υλικό που θα το δοκιμάσουμε και στο επερχόμενο live στην Αθήνα.

- Αν θα έπρεπε να επιλέξεις μια μοναδική λέξη ως το προσωπικό σου mantra, ποια θα ήταν αυτή;

Παράμερα;

Τη Τετάρτη 6 Μαΐου στο ΙΛΙΟΝ plus με COLORGRAPHS και special guest eldr. Τι να περιμένουμε εκεί;

Ένα πολύ δυνατό show με νέο setlist, καθως θα παίξω και καινούργια ακυκλοφόρητα tracks, ανυπομονώ να δω το live του eldr που θεωρώ πως εχει ενα πολυ φρεσκο ήχο πόσο μάλλον και ελληνόφωνο καθώς και φυσικά το live των COLORGRAPHS που έχουν ένα πολύ δουλεμένο ήχο και αυτό που κάνουν είναι πολύ precise και ολοκληρωμένο.

