Rudu Fest Athens: Τριήμερη απόδραση στο ΠΛΥΦΑ πριν πιάσει λιμάνι στην Αμοργό

Μία τριήμερη γιορτή, που φέρνει έναν αέρα νησιού, ελευθερίας, μουσικής και αυθεντικότητας. Ένα πολυσυλλεκτικό line up που συνδυάζει την επιστροφή στις κιθάρες, την νέα ελληνική μουσική, τους upbeat ρυθμούς, τον λυρισμό, την ευαισθησία και τον δυναμικό urban ήχο.



Πέμπτη 21 Μαΐου



Dramachine - Over 9000 - N’Cheezed



Είναι synthwave ή μήπως hyperpop; Είναι post-punk ή σκέτο punk; Μήπως δεν είναι απολύτως τίποτα; Οι Dramachine, μία από τις πιο ενεργές δυνάμεις στα σύγχρονα ελληνικά σκοτεινά ηχοτοπία, επιστρέφουν με νέο δίσκο (“Χορός του Θανάτου”) και θα τον παρουσιάσουν ζωντανά στο Rudu Fest Athens! Άξιοι συμπαραστάτες οι πανκ (τα κάνουν όλα) Over 9000 και N’Cheezed, σε μία σύμπραξη χωρίς ταμπέλες και ταμπού.



Παρασκευή 22 Μαΐου

The Βοnnie Nettles - Loud Silence- Black Body Radiation

Ψυχεδελικό ροκ, fuzzy κιθάρες, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ρυθμικό groove, οι The Bonnie Nettles με νέα κομμάτια και συναυλίες σε όλη την Ευρώπη ετοιμάζονται να μας παρασύρουν σε ένα μοναδικό «ταξίδι». Μαζί τους, οι Loud Silence, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ανήσυχα ροκ σχήματα της αθηναϊκής σκηνής, και οι Black Body Radiation με post-punk ένταση και shoegaze περάσματα.



Σάββατο 23 Μαΐου

Turboflow3000 - Capétte - Sigmataf



Electro/post-punk/pop και hip hop, οι Turboflow3000 περιφέρουν την “Bassokatarh” τους (ο τίτλος του τελευταίου τους άλμπουμ) και βάζουν φωτιά στη σκηνή. Μαζί τους ο μουσικός παραγωγός, τραγουδοποιός και DJ από τη Θεσσαλονίκη, Capétte, με τον avant-pop/electronic/weird ήχο του και στίχους «ξυράφια», και ο Sigmataf με μακρά πορεία στη σκηνή, electro/synthwave και spoken word “πόνο” και μία αμεσότητα που δύσκολα φιλτράρεται.





Εισιτήρια:

Bundles:

Rudu Fest ΑΤΗ 2026 | Full Festival Offer: 33,00 €

Rudu Fest ΑΤΗ 2026 | Full Festival: 39,00 €

Ημερήσια εισιτήρια:

Early bird: 13,00 €

Presale Phase A: 15,00 €

Hard Copies: 14,00 €

Presale Phase B & Box Office: 18,00 €



Link προπώλησης:

