O JPEGMAFIA ανακοινώνει νέο άλμπουμ "EXPERIMENTAL RAP" και δίνει το πρώτο δείγμα με το "Babygirl"

Ο JPEGMAFIA ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ EXPERIMENTAL RAP, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαΐου. Μαζί με την ανακοίνωση, έδωσε στη δημοσιότητα και το single “Babygirl”, ενώ επιβεβαίωσε και μια περιοδεία 20 ημερομηνιών στη Βόρεια Αμερική με τη συμμετοχή των redveil και matt proxy, που ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου από το Spokane της Ουάσινγκτον.

Πριν από αυτό, ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί σε μια σειρά ευρωπαϊκών φεστιβάλ μέσα στο καλοκαίρι, με στάσεις σε διοργανώσεις όπως τα Lowlands στην Ολλανδία, Pukkelpop στο Βέλγιο, All Points East στο Ηνωμένο Βασίλειο και Electric Picnic στην Ιρλανδία.

Το EXPERIMENTAL RAP έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα παραγωγικής περιόδου για τον JPEGMAFIA, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στο κομμάτι “FYA” των BTS, καθώς και το “Fake Jeezy” με τους Maxo Kream και Denzel Curry. Οι κυκλοφορίες αυτές ακολούθησαν την Director’s Cut έκδοση του άλμπουμ I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU το 2025, αλλά και τη συνεργασία του με τον Danny Brown στο SCARING THE HOES το 2023.

Το 2025, ο JPEGMAFIA συμμετείχε ως support act στην παγκόσμια περιοδεία των Linkin Park, “From Zero”, ενισχύοντας το ήδη εκτεταμένο του touring profile, που περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως Turnstile, $uicideboy$ και Vince Staples.

Παράλληλα, η παρουσία του ως παραγωγός παραμένει έντονη, με συνεργασίες που εκτείνονται από τους Gorillaz και την Tinashe μέχρι τον Denzel Curry και τον Vince Staples. Επιπλέον, συμμετείχε σε τέσσερα κομμάτια του άλμπουμ Vultures 1 των Ye και Ty Dolla $ign το 2024, μεταξύ των οποίων τα “FUK SUM”, “STARS” και “BEG FORGIVENESS”.

Με το νέο άλμπουμ, ο JPEGMAFIA συνεχίζει να κινείται εκτός ορίων, διατηρώντας μια σταθερή πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στην πειραματική προσέγγιση και τη σύγχρονη hip hop αισθητική.