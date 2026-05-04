Madonna και Sabrina Carpenter ενώνουν δυνάμεις στο νέο single "Bring Your Love"

Η Madonna παρουσιάζει το βασικό single από το "Confessions II", με τη συμμετοχή της Sabrina Carpenter, λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ στις 3 Ιουλίου.

Madonna και Sabrina Carpenter
Η Madonna επιστρέφει με νέο υλικό, παρουσιάζοντας το single "Bring Your Love", σε συνεργασία με τη Sabrina Carpenter. Το κομμάτι αποτελεί τον προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ Confessions II, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου και λειτουργεί ως συνέχεια του εμβληματικού Confessions On A Dance Floor του 2005.

Το “Bring Your Love” κινείται σε καθαρά dance-pop κατεύθυνση, με τις δύο καλλιτέχνιδες να θέτουν στο επίκεντρο ερωτήματα γύρω από το κίνητρο και την ταυτότητα: “Ask yourself this / What are you doing it for? / Is it for you? Is it for them?”. Την παραγωγή υπογράφουν η Madonna μαζί με τον Stuart Price, επαναφέροντας έναν ήχο που παραπέμπει άμεσα στην πιο επιτυχημένη περίοδο της καριέρας της.

Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά live κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής εμφάνισης της Madonna στο Coachella, στο σετ της Sabrina Carpenter, όπου οι δύο τους ερμήνευσαν επίσης τα “Vogue” και “Like A Prayer”.

Η κυκλοφορία έρχεται μετά το “I Feel So Free”, το οποίο έκανε πρεμιέρα μέσω του LGBTQ+ σταθμού Pride Radio, καθώς και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καμπάνιας που περιλαμβάνει συνεργασία με την πλατφόρμα Grindr. Με το Confessions II, η Madonna επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τη dance κληρονομιά της, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον ήχο που την καθιέρωσε στις αρχές των 00s.

 

 

