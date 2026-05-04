Κανονικά η εμφάνιση του Ye στην Αλβανία παρά τις ακυρώσεις σε όλη την Ευρώπη

Εκεί που η Ευρώπη κατεβάζει ρολά, τα Τίρανα ανάβουν τα φώτα, με τον Ye να επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα σε ένα τοπίο αντιφάσεων και αντιδράσεων.

Kanye West
Avopolis Team

Η συναυλία του Kanye West, πλέον Ye, στην Αλβανία φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτό το καλοκαίρι, την ώρα που μια σειρά από εμφανίσεις του στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί υπό το βάρος έντονων αντιδράσεων. Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε τον Μάρτιο το νέο του άλμπουμ Bully και ετοιμαζόταν για περιοδεία, όμως η ανακοίνωση ότι θα ήταν headliner και τις τρεις βραδιές του Wireless Festival στο Λονδίνο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων λόγω των αντισημιτικών δηλώσεών του στο παρελθόν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer ήταν μεταξύ εκείνων που επέκριναν την επιλογή, χορηγοί αποσύρθηκαν, ενώ το Home Office απαγόρευσε τελικά την είσοδό του στη χώρα, οδηγώντας στη συνολική ακύρωση του Wireless για το 2026. Ακολούθησαν ακυρώσεις εμφανίσεων σε Ελβετία, Πολωνία και Γαλλία, διαμορφώνοντας ένα τοπίο σχεδόν πλήρους απομόνωσης.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα Τίρανα φαίνεται να κινούνται αντίστροφα. Στις 30 Απριλίου, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Edi Rama, ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι ο Ye θα εμφανιστεί στην πρωτεύουσα στις 11 Ιουλίου. Το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας πως τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουν τον τουρισμό και την οικονομία. Παράλληλα, υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατασκευή προσωρινού venue ειδικά για τη συναυλία.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά από μια νέα δημόσια απολογία του Ye για τις προηγούμενες δηλώσεις του, αλλά και μια σειρά αντιφατικών τοποθετήσεων που κρατούν τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του σε διαρκή ένταση. Από το 2022 μέχρι σήμερα, η πορεία του μοιάζει με μια ασταθή γραμμή ανάμεσα σε απολογίες, ανακλήσεις και νέες προκλήσεις, αφήνοντας πίσω της συνεργασίες που διαλύθηκαν, συμφωνίες που κατέρρευσαν και μια εικόνα που συνεχώς επαναδιαπραγματεύεται τον εαυτό της.

Η συναυλία στα Τίρανα, αν τελικά πραγματοποιηθεί, δεν θα είναι απλώς μια ακόμα στάση σε μια περιοδεία που δεν έγινε ποτέ. Θα είναι μια σκηνή όπου συγκρούονται η πολιτιστική πολιτική, η οικονομική σκοπιμότητα και η δημόσια μνήμη. Και κάπου εκεί, ο Ye θα ανέβει να παίξει, σαν να μην συνέβη τίποτα ή σαν να συνέβησαν όλα μαζί.

 

