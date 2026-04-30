Η Rosalía τιμάται ως International Songwriter Of The Year στα Ivors 2026

Η Ισπανίδα καλλιτέχνις θα βραβευτεί στα φετινά Ivor Novello Awards, με αφορμή και το πολυσυζητημένο άλμπουμ Lux.

Rosalía
Avopolis Team

Η Rosalía πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο International Songwriter Of The Year στα Ivors 2026, στο πλαίσιο της 71ης απονομής των Ivor Novello Awards, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου στο Grosvenor House του Λονδίνου.

Η διάκριση έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ της, Lux, το οποίο απέσπασε ευρεία αναγνώριση και ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να κινείται με ευχέρεια ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές γλώσσες και αισθητικές.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε διεθνείς δημιουργούς των οποίων τα τραγούδια είχαν σημαντικό πολιτισμικό και εμπορικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη χρονιά. Όπως ανέφερε η επιτροπή των Ivors, το Lux, γραμμένο σε 13 διαφορετικές γλώσσες, αποτέλεσε «ένα τολμηρό και καινοτόμο καλλιτεχνικό βήμα, ένα έργο που ξεπέρασε γλωσσικά και μουσικά σύνορα».

Παράλληλα, η Rosalía επαινέθηκε ως μια καλλιτέχνις που «διευρύνει τα όρια της μουσικής», δημιουργώντας έργα που κινούνται με ρευστότητα ανάμεσα σε μορφές, γλώσσες και είδη, διατηρώντας παράλληλα μια έντονα προσωπική ταυτότητα.

Ο CEO της Ivors Academy, Roberto Neri, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που τιμούμε τη Rosalía ως International Songwriter Of The Year. Η τραγουδοποιία της έχει αγγίξει το κοινό σε όλο τον κόσμο, σπάζοντας σύνορα και φέρνοντας κοντά διαφορετικές κουλτούρες».

Η φετινή βράβευση σηματοδοτεί το πρώτο Ivor Novello Award για την Rosalía.

 

