Ο Finn Wolfhard του "Stranger Things" ανακοινώνει νέο άλμπουμ

Ο ηθοποιός και μουσικός επιστρέφει με νέο άλμπουμ στις 10 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα πιο συνεργατικό και νοσταλγικό κεφάλαιο στη δισκογραφία του.

Finn Wolfhard
Avopolis Team

Ο Finn Wolfhard ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Fire From The Hip, το οποίο αναμένεται στις 10 Ιουλίου, συνοδεύοντας την είδηση με το single "I’ll Let You Finish”.

Μετά από μια έντονη χρονιά το 2025, που περιλάμβανε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και ένα sold-out solo headline show στο Electric Brixton του Λονδίνου, ο Wolfhard μπήκε στο 2026 με μια εμφάνιση ως παρουσιαστής στο Saturday Night Live. Το φετινό καλοκαίρι θα τον βρει σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Lollapalooza και το Osheaga.

Αν το ντεμπούτο του λειτουργούσε σαν δήλωση πρόθεσης, το Fire From The Hip μοιάζει περισσότερο με φυσική εξέλιξη. Το νέο υλικό βασίζεται στην ενέργεια της συνεργασίας και σε μια διάχυτη νοσταλγία που διαπερνά τη γραφή του, αγγίζοντας θεματικές όπως η μνήμη, η ποπ κουλτούρα και το χιούμορ.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «μεγάλωσα σε μια απίστευτη εποχή για την ποπ κουλτούρα, οπότε είναι λογικό η μουσική μου να επηρεάζεται από όλα αυτά που έζησα».

Εμπνευσμένος από εμβληματικούς δίσκους όπως τα Exile on Main Street και Beggars Banquet, ο Wolfhard στρέφεται εδώ σε έναν πιο ανοιχτό και συλλογικό ήχο. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στα Pachyderm Studios, με τον Andrew Humphrey στην ηχοληψία, ενώ το εξώφυλλο συνδιαμορφώθηκε από τον ίδιο μαζί με τους Grant Prettyman, Hudson McNeese, Louis Nicely και Cadien Lake James.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη διαδικασία. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο να βρίσκομαι δίπλα σε φίλους που έφεραν τόσες ιδέες στο τραπέζι και διαμόρφωσαν τον δίσκο όπως είναι σήμερα», αναφέρει ο Wolfhard.

 

 

