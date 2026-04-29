Οι Saint Clair συστήνονται με το ντεμπούτο single "Too Young To Notice"

Οι Saint Clair, ένα νέο τετραμελές συγκρότημα από το Λονδίνο, παρουσιάζουν το ντεμπούτο single τους "Too Young To Notice", που κυκλοφορεί μέσω της Black Butter Records.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, το κομμάτι «μιλά για την υπομονή και τη νεότητα, για την αφέλεια και την απειρία που δυσκολεύουν κάποιον να καταλάβει ότι όλα συμβαίνουν τη σωστή στιγμή», δίνοντας το στίγμα μιας μπάντας που κινείται με ευαισθησία γύρω από θεματικές ενηλικίωσης και προσωπικής εξέλιξης.

Η ιστορία των Saint Clair ξεκινά σε φοιτητικές εστίες στο Wembley, όπου ο frontman Toby Bardsley μαζί με τον κιθαρίστα Lawrence Bordean και τον μπασίστα Adam Anderson άρχισαν να γράφουν και να πειραματίζονται μουσικά κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους χρόνων.

Με αφορμή την κυκλοφορία του single, το συγκρότημα έχει προγραμματίσει δύο εμφανίσεις στο Blue Basement του Λονδίνου στις 6 και 7 Μαΐου, με την πρώτη ημερομηνία να έχει ήδη εξαντληθεί. Παράλληλα, οι Saint Clair ετοιμάζουν ένα γεμάτο πρόγραμμα με φεστιβαλικές εμφανίσεις και live μέσα στη χρονιά, ενώ θα εμφανιστούν και στο Dork’s Night Out στις 5 Μαΐου, ως support των Villanelle.