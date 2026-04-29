Oι Europe ανακοινώνουν νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια και επιστρέφουν με το "One On One"

Οι Σουηδοί rock θρύλοι Europe επιστρέφουν δισκογραφικά έπειτα από εννέα χρόνια, ανακοινώνοντας το νέο τους άλμπουμ Come This Madness, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου μέσω των Silver Lining Music / Hell & Back Recordings.

Ο δίσκος αποτελεί τη συνέχεια του Walk The Earth (2017) και προλογίζεται από το νέο single "One On One". Όπως αναφέρει ο frontman Joey Tempest, το κομμάτι συγκαταλέγεται στα αγαπημένα του από το άλμπουμ, συνδυάζοντας έναν φρέσκο, δυναμικό ήχο με μελωδίες που παραπέμπουν στις απαρχές του συγκροτήματος. Σε επίπεδο στίχων, το τραγούδι κινείται μακριά από την παλαιότερη διάθεση φυγής, αντανακλώντας περισσότερο τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στο video του "One On One" πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Peter Stormare, γνωστός από συμμετοχές σε ταινίες όπως Fargo και The Big Lebowski, καθώς και στη σειρά Prison Break. Η επιλογή του, σύμφωνα με τον Tempest, στόχευε σε μια πιο λιτή και απρόσμενη προσέγγιση, που διαφοροποιείται από τα κλασικά rock video.

Το Come This Madness ηχογραφήθηκε στα RMV Studios της Στοκχόλμης με τον παραγωγό Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies), ο οποίος συμμετείχε ενεργά και στη διαδικασία σύνθεσης, ενώ η μίξη έγινε από τον Mike Fraser (AC/DC, Metallica, Van Halen). Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ως καλεσμένοι οι Tobias Forge (Ghost) και Michael Åkerfeldt (Opeth).

Με αφορμή τη νέα κυκλοφορία, οι Europe ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια περιοδεία για τα 40 χρόνια από το The Final Countdown, με αφετηρία τη Γλασκώβη στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά από μια σειρά καλοκαιρινών φεστιβαλικών εμφανίσεων.