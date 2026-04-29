H Ariana Grande ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Petal"

Η Ariana Grande ετοιμάζει την επιστροφή της στη μουσική με το νέο της άλμπουμ Petal, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου μέσω της Republic Records.

Το άλμπουμ αποτελεί τη συνέχεια του Eternal Sunshine και φέρει την υπογραφή της ίδιας της Grande, η οποία συμμετέχει τόσο στην παραγωγή όσο και στη σύνθεση, σε συνεργασία με τον Ilya, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο επιτυχημένο "Problem".

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Grande περιγράφει το Petal ως ένα έργο «γεμάτο ζωή, που αναπτύσσεται μέσα από τις ρωγμές ενός ψυχρού και απαιτητικού περιβάλλοντος», δίνοντας το στίγμα ενός πιο προσωπικού και συναισθηματικά φορτισμένου υλικού.

Το άλμπουμ σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μουσική έπειτα από μια περίοδο έντονης παρουσίας στον κινηματογράφο, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή της στο σύμπαν του Wicked. Παράλληλα, η Grande ετοιμάζεται για τη μεγάλη της περιοδεία που ξεκινά τον Ιούνιο, την πρώτη της από το 2019.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει τη δραστηριότητά της και στον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή της στο Focker-in-Law, τη νέα προσθήκη στο franchise Meet the Parents, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα μέσα από το πρώτο trailer.