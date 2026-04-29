Oι Metallica ανακοινώνουν το "Reload (Remastered)" με ακυκλοφόρητο υλικό και deluxe box set

Οι Metallica επιστρέφουν στο έβδομο άλμπουμ τους, ανακοινώνοντας το Reload (Remastered), μια εκτεταμένη επανέκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου μέσω της Blackened Recordings.

Το άλμπουμ, που στην αρχική του κυκλοφορία έγινε τετραπλά πλατινένιο και περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα “Fuel”, “The Unforgiven II” και “The Memory Remains”, έχει υποστεί νέο remaster από τον Reuben Cohen στα Lurssen Mastering, με την επίβλεψη του Greg Fidelman. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα demos, rough mixes, ζωντανές ηχογραφήσεις, καθώς και υλικό από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις της μπάντας.

Το Reload (Remastered) θα είναι διαθέσιμο σε πολλαπλές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων 180g διπλό βινύλιο, έγχρωμη έκδοση 140g, CD, 3CD Expanded Edition, κασέτα και ψηφιακή μορφή.

Ξεχωρίζει η Reload Remastered Limited Edition Deluxe Box Set, μια αριθμημένη, συλλεκτική έκδοση που θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα. Το box set περιλαμβάνει 15 CDs με σπάνιο και ανέκδοτο υλικό, B-sides, live ηχογραφήσεις και εναλλακτικές εκτελέσεις, καθώς και τέσσερα DVDs με συναυλιακά στιγμιότυπα, τηλεοπτικές εμφανίσεις και backstage υλικό.

Παράλληλα, η συλλεκτική έκδοση συνοδεύεται από μια σειρά αναμνηστικών, όπως κάρτες τύπου Rorschach, αφίσα “Gimme Fuel”, Pushead print, σετ από πένες, lyric sheets, backstage passes και ένα πολυτελές βιβλίο 128 σελίδων με ανέκδοτες φωτογραφίες και μαρτυρίες από την εποχή του άλμπουμ.

Η προπώληση για το “Reload (Remastered)” και τις συλλεκτικές εκδόσεις έχει ήδη ξεκινήσει.