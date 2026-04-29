O David Byrne επανέρχεται με το “¿Cuál Es La Razón?” λίγο πριν τη στάση στην Αθήνα

Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία, που αποθεώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως το ζωντανό μουσικό γεγονός της χρονιάς, καθώς και μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Coachella, ο David Byrne παρουσιάζει το "¿Cuál Es La Razón?" - μια νέα, live εκδοχή του τραγουδιού "What Is The Reason For It?" από το πρόσφατο άλμπουμ του, Who Is The Sky?. Στη νέα αυτή εκδοχή συμμετέχει η βραβευμένη με GRAMMY Μεξικανή τραγουδίστρια Natalia Lafourcade, η οποία αντικαθιστά τη Hayley Williams (Paramore) που συμμετείχε στο πρωτότυπο. Σε παραγωγή του Mexican Institute Of Sound, το pop ντουέτο με latin επιρροές μετατρέπεται σε ένα remix με έμφαση στα φωνητικά και τα πνευστά, αντλώντας έμπνευση από τις εμπειρίες του Byrne στο Μεξικό, αλλά και από τα διαχρονικά μυστήρια του έρωτα.

Με αφορμή την κυκλοφορία, ο David Byrne ανακοίνωσε μια σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεων στο Μεξικό, Επιπλέον, ανακοινώθηκαν νέες ημερομηνίες στη Βόρεια Αμερική ενώ η περιοδεία του περιλαμβάνει εμφανίσεις στην Ασία, με στάσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Ο David Byrne θα κάνει και μια στάση στην Αθήνα, στις 21 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos. Πληροφορίες: https://www.releaseathens.gr/event/david-byrne/

Παράλληλα, ο εκδοτικός οίκος Penguin Press ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, SLEEPING BEAUTIES: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up. Το βιβλίο αποτελεί μια εμπνευσμένη προσέγγιση στο πώς σημαντικές ιδέες και ανακαλύψεις στις τέχνες και τις επιστήμες ξεχνιούνται - και πώς επανέρχονται στο προσκήνιο. Θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ σε έντυπη, ηχητική και ψηφιακή μορφή στις 6 Οκτωβρίου 2026.