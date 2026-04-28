H Taylor Swift κατοχυρώνει φωνή και εικόνα ενάντια στην AI παραχάραξη

Η Taylor Swift προχωρά σε νομική θωράκιση της ίδιας της ύπαρξής της ως καλλιτεχνικό υλικό, καταθέτοντας αιτήσεις trademark για τη φωνή και την εικόνα της, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να μιμείται τους πάντες με ανατριχιαστική ευκολία.

Συγκεκριμένα, η Swift υπέβαλε τρεις αιτήσεις στις ΗΠΑ: μία που βασίζεται σε εικόνα της από την περιοδεία "Eras Tour" και δύο που αφορούν ηχητικά αποσπάσματα με τη φράση “Hey, it’s Taylor” και “Hey, it’s Taylor Swift”, όπως ακούγονται στην προώθηση του άλμπουμ The Life of a Showgirl. Η κίνηση έρχεται ως απάντηση σε μια σειρά από AI deepfakes που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόσωπο και τη φωνή της τα τελευταία χρόνια, από viral ψευδείς εικόνες μέχρι πολιτικά φορτισμένα κατασκευάσματα όπως τα περιβόητα “Swifties for Trump”.

Η Swift δεν είναι η μόνη που τραβά γραμμή στην άμμο. Προηγουμένως, ο Matthew McConaughey είχε κινηθεί σε παρόμοια κατεύθυνση, κατοχυρώνοντας τη φωνή του ώστε να αποτρέψει τη χρήση της από AI. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση φουντώνει διεθνώς: στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τη χρήση έργων καλλιτεχνών από AI χωρίς άδεια, αν και η μουσική βιομηχανία επιμένει ότι αυτό δεν αρκεί.

Καλλιτέχνες όπως οι Paul McCartney, Kate Bush, Dua Lipa και Elton John έχουν ήδη ασκήσει πίεση για ισχυρότερη προστασία, ζητώντας ένα πλαίσιο όπου οι δημιουργοί θα αμείβονται δίκαια και θα διατηρούν τον έλεγχο πάνω στη φωνή και την ταυτότητά τους. Σε έναν κόσμο όπου το αντίγραφο γίνεται όλο και πιο πειστικό από το πρωτότυπο, η Swift φαίνεται να λέει το αυτονόητο: πως η φωνή δεν είναι δεδομένο αρχείο. Είναι ιδιοκτησία. Είναι σώμα. Και δεν αντιγράφεται δωρεάν.