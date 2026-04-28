Oι Editors επιστρέφουν με το "Call It In"

Οι Editors εγκαινιάζουν το επόμενο κεφάλαιό τους με το νέο single “Call It In”, την πρώτη τους κυκλοφορία για το 2026 μέσω της Play It Again Sam, συνοδεύοντάς τη με την ανακοίνωση μιας εκτεταμένης περιοδείας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για το 2027. Το κομμάτι ακολουθεί το περσινό σόλο άλμπουμ του Tom Smith, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, και την τελευταία δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, EBM (2022).

Γραμμένο σε μια πιο «παραδοσιακή» συνθήκη μπάντας, ύστερα από καλοκαιρινές ηχογραφήσεις στην επαρχία του Gloucestershire, το “Call It In” κινείται σε πιο εσωστρεφή πεδία, αγγίζοντας την ανάγκη για βοήθεια και τη διαχείριση μιας υπαρξιακής έντασης μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ζωής. Όπως σημειώνει ο Smith, πρόκειται για ένα τραγούδι που αναζητά παρηγοριά στη συντροφικότητα, σαν μια μικρή ρωγμή ησυχίας μέσα σε έναν κόσμο που ουρλιάζει.

Παράλληλα, η μπάντα επιβεβαίωσε ότι η περιοδεία του 2027 θα περιλαμβάνει και τα εγκαίνια ενός νέου venue χωρητικότητας 3.500 ατόμων στο Villa Park του Birmingham, σηματοδοτώντας μια ακόμη φάση εξέλιξης για το συγκρότημα που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο και την παρουσία του.