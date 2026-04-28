Πληροφορίες

Oι Editors επιστρέφουν με το "Call It In"

Και παράλληλα ανακοινώνουν ευρωπαϊκή περιοδεία για το 2027.

Editors
Avopolis Team

Οι Editors εγκαινιάζουν το επόμενο κεφάλαιό τους με το νέο single “Call It In”, την πρώτη τους κυκλοφορία για το 2026 μέσω της Play It Again Sam, συνοδεύοντάς τη με την ανακοίνωση μιας εκτεταμένης περιοδείας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για το 2027. Το κομμάτι ακολουθεί το περσινό σόλο άλμπουμ του Tom Smith, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, και την τελευταία δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, EBM (2022).

Γραμμένο σε μια πιο «παραδοσιακή» συνθήκη μπάντας, ύστερα από καλοκαιρινές ηχογραφήσεις στην επαρχία του Gloucestershire, το “Call It In” κινείται σε πιο εσωστρεφή πεδία, αγγίζοντας την ανάγκη για βοήθεια και τη διαχείριση μιας υπαρξιακής έντασης μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ζωής. Όπως σημειώνει ο Smith, πρόκειται για ένα τραγούδι που αναζητά παρηγοριά στη συντροφικότητα, σαν μια μικρή ρωγμή ησυχίας μέσα σε έναν κόσμο που ουρλιάζει.

Παράλληλα, η μπάντα επιβεβαίωσε ότι η περιοδεία του 2027 θα περιλαμβάνει και τα εγκαίνια ενός νέου venue χωρητικότητας 3.500 ατόμων στο Villa Park του Birmingham, σηματοδοτώντας μια ακόμη φάση εξέλιξης για το συγκρότημα που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο και την παρουσία του.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Taylor Swift

H Taylor Swift κατοχυρώνει φωνή και εικόνα ενάντια στην AI παραχάραξη

Η σούπερ σταρ έχει αποτελέσει στόχο πολλών deepfakes με τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια.
DOUR

Οι DOUR ανακοινώνουν το ντεμπούτο άλμπουμ "AGORA" και παρουσιάζουν το "Neophiliac"

Το καναδικό σχήμα από το Βανκούβερ επιστρέφει με το πρώτο του άλμπουμ, ένα σκοτεινό σχόλιο πάνω...

Featured

ποιότητα

Η ποιότητα πέθανε, αλλά το στόρι βγήκε τέλειο

Ζούμε στην εποχή που το "αρκετά καλό" έγινε default, το live έγινε αποδεικτικό παρουσίας και η...
Afghan Whigs

Deep soul…& don’t forget the alcohol: 40 χρόνια Afghan Whigs

Με αφορμή τα τεσσαρακοστά γενέθλια της σπουδαίας μπάντας, τα οποία και γιορτάζουν on the road, ο...

