Οι DOUR ανακοινώνουν το ντεμπούτο άλμπουμ "AGORA" και παρουσιάζουν το "Neophiliac"

Οι DOUR από το Βανκούβερ ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου ντεμπούτου τους AGORA, που αναμένεται στις 19 Ιουνίου, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το εναρκτήριο κομμάτι “Neophiliac”. Πρόκειται για μια σφιχτή, κλειστοφοβική εισαγωγή που αποτυπώνει από την πρώτη στιγμή τη θεματική κατεύθυνση του δίσκου.

Χτισμένο πάνω σε έναν παλμικό, σχεδόν μηχανικό ρυθμό, το “Neophiliac” εξετάζει τη διάβρωση της ανθρώπινης ταυτότητας μέσα σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής υπερφόρτωσης και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Η ένταση, ο χώρος και η επανάληψη λειτουργούν ως βασικά εργαλεία σε έναν ήχο που δεν προσπαθεί να εξηγήσει, αλλά να σε βάλει μέσα στην αμηχανία του.

Στο AGORA, οι DOUR επιλέγουν να σταθούν μέσα στο βάρος της σύγχρονης εμπειρίας, εκεί όπου η επίγνωση ενός κατακερματισμένου κόσμου συνυπάρχει με την οποιαδήποτε αδυναμία δράσης. Είναι ένας δίσκος που λειτουργεί σαν καθρέφτης μιας ζωής “από οθόνη σε οθόνη”, αποτυπώνοντας τη σταδιακή διάλυση της αίσθησης του εαυτού.

Παράλληλα, το άλμπουμ κουβαλά και μια έντονα προσωπική διάσταση. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν το συγκρότημα λειτουργούσε ως τρίο, με τη συμμετοχή του εκλιπόντος μπασίστα Gabe Jacob Ferman. Η κυκλοφορία του λειτουργεί έτσι και ως φόρος τιμής σε εκείνη την αρχική δημιουργική συνθήκη, κρατώντας ζωντανό κάτι που γεννήθηκε σε έναν πολύ συγκεκριμένο χρόνο και χώρο.

Πλέον, ως ένα πιο δεμένο σχήμα, οι DOUR αντιμετωπίζουν το AGORA τόσο ως καταγραφή όσο και ως αφετηρία, μεταφέροντας το υλικό του σε ζωντανές εμφανίσεις που το επαναδιατυπώνουν κάθε φορά. Ένα ντεμπούτο που δεν ζητά απλώς την προσοχή, αλλά επιμένει να σε κρατήσει μέσα του.